Назад 06.03.25, 08:58 Уускюла: европейские компании задумываются о переносе производства в США. Эстонские могут пойти тем же путем

Американский рынок по-прежнему остается привлекательным, повышение тарифов также сыграет свою роль. Foto: Andras Kralla

В прошлом году экспорт в США значительно вырос. В последнем квартале прошлого года Соединённые Штаты были шестым по значимости экспортным партнёром Эстонии. Главный экономист Luminor Ленно Уускюла объясняет, что означают для эстонских предприятий изменения в торговых отношениях, вызванные тарифной политикой Трампа.

"Рынок США по-прежнему привлекателен – экономика находится в хорошей форме, спрос растёт, а укрепление доллара США способствует росту экспорта. Однако возможное введение таможенных тарифов вызывает беспокойство", – сказал Уускюла.

По словам эксперта, проблемой для Дональда Трампа является торговый дефицит. США покупают у Европы больше товаров, чем Европа покупает у США, причём больше всего страдают автомобильный и сельскохозяйственный сектора. Именно поэтому было предложено ввести 25-процентные тарифы для Европы.

По словам Уускюла, тарифная политика Дональда Трампа усилила неопределённость в мировой экономике. Тарифы в размере 25 процентов были введены в отношении Мексики и Канады, в то время как тарифы на китайские электромобили составляли 100 процентов уже со времён предыдущего президента. У Европы ещё есть шанс получить более низкие тарифы, чем у Мексики и Канады. "Окончательный исход торгового конфликта будет во многом зависеть от нашей позиции и от того, как Европейский союз отреагирует на торговые ограничения", – говорит главный экономист Luminor.

"Тарифы усложняют экспорт в США, особенно для компаний с более низкой нормой прибыли, которые не могут повышать цены на американском рынке. В связи с ожидаемыми тарифами доллар США уже укрепился и, скорее всего, будет укрепляться и дальше, что облегчит ситуацию для эстонских экспортёров на данный момент, а также поможет в случае введения тарифов", – добавил Уускюла.

По данным Департамента статистики, экспорт Эстонии в США за последний год значительно вырос, и в последнем квартале прошлого года США стали шестым по значимости направлением экспорта Эстонии, на долю которого пришлось 4 процента нашего экспорта. Экспорт эстонских предприятий в 2024 году был хорошо диверсифицированным: на электрооборудование пришлось 36 процентов, на химические продукты и минеральное топливо – около 10 процентов, на древесину и изделия из неё – 8,4 процента, на оптические, измерительные и точные приборы – 7,7 процента. Объём экспорта эстонских товаров в США превышает импорт из этой страны.

"Разрушение мировых торговых связей под давлением США продолжается. Это, безусловно, усложняет жизнь эстонским компаниям, но вместе с тем может открыть и новые возможности. Крупнейшие европейские концерны уже разрабатывают планы по переносу производства в США, и, вероятно, эстонским предприятиям также предстоит пройти этот путь. Поскольку производство в Эстонии больше не даёт значительных преимуществ по себестоимости, традиционная торговля может уступить место прямым иностранным инвестициям", – отметил Уускюла.