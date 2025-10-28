Назад 28.10.25, 14:00 Тыну Мертсина: ЕЦБ выжидает, но экономика Эстонии уже восстанавливается Общий консенсус заключается в том, что на этой неделе Европейский центральный банк не будет менять процентные ставки. При этом их снижение уже заметно оживило экономику Эстонии, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

«Если, по оценке рынков, цикл снижения процентных ставок Европейского центробанка завершен, то, по нашему мнению, ставка будет понижена еще один раз в начале следующего года», – пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

Foto: Andras Kralla

На этой неделе решения по процентным ставкам принимают как Европейский центробанк, так и Федеральная резервная система США. Кроме того, Eurostat опубликует ряд важных показателей по экономике еврозоны, включая Эстонию, – например, данные по ВВП за третий квартал и экспресс-оценку инфляции за октябрь.