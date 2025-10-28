Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,11%292,24
  • OMX Riga0,09%912,2
  • OMX Tallinn0,09%1 894,91
  • OMX Vilnius0,09%1 264,31
  • S&P 5000,00%6 875,16
  • DOW 300,00%47 544,59
  • Nasdaq 1,86%23 637,46
  • FTSE 1000,39%9 691,07
  • Nikkei 225−0,58%50 219,18
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,16
  • OMX Baltic0,11%292,24
  • OMX Riga0,09%912,2
  • OMX Tallinn0,09%1 894,91
  • OMX Vilnius0,09%1 264,31
  • S&P 5000,00%6 875,16
  • DOW 300,00%47 544,59
  • Nasdaq 1,86%23 637,46
  • FTSE 1000,39%9 691,07
  • Nikkei 225−0,58%50 219,18
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,16
  • 28.10.25, 14:00

Тыну Мертсина: ЕЦБ выжидает, но экономика Эстонии уже восстанавливается

Общий консенсус заключается в том, что на этой неделе Европейский центральный банк не будет менять процентные ставки. При этом их снижение уже заметно оживило экономику Эстонии, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
«Если, по оценке рынков, цикл снижения процентных ставок Европейского центробанка завершен, то, по нашему мнению, ставка будет понижена еще один раз в начале следующего года», – пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
  • «Если, по оценке рынков, цикл снижения процентных ставок Европейского центробанка завершен, то, по нашему мнению, ставка будет понижена еще один раз в начале следующего года», – пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
  • Foto: Andras Kralla
На этой неделе решения по процентным ставкам принимают как Европейский центробанк, так и Федеральная резервная система США. Кроме того, Eurostat опубликует ряд важных показателей по экономике еврозоны, включая Эстонию, – например, данные по ВВП за третий квартал и экспресс-оценку инфляции за октябрь.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 30.09.25, 06:00
Аналитик Банка Эстонии о решении правительства: нам грозит большое повышение цен
По мнению экономиста Банка Эстонии Натальи Вийльманн, попытка обеспечить экономический рост с помощью кредитов нежизнеспособна в долгосрочной перспективе, вызовет большую инфляцию и влетит государству в копеечку.
Биржа
  • 16.10.25, 12:58
Эксперты не доверяют новым облигациям: высокие проценты, но скрытые риски
В последние годы на балтийской бирже значительно активизировался рынок облигаций, что опрошенные Äripäev эксперты считают признаком зрелости рынков капитала. В то же время они видят тревожную тенденцию: публичный рынок облигаций превращается в площадку для проектов, которым традиционные источники финансирования уже недоступны.
Новости
  • 27.10.25, 10:57
Остаток по кредитам эстонских предприятий вырос почти на 11%
Доходность банков близка к среднему 10-летнему уровню
Остаток по кредитам и лизингу эстонских компаний в сентябре вырос до 13,1 млрд евро, что на 10,6% больше, чем годом ранее, сообщил Банк Эстонии.
  • KM
Content Marketing
  • 27.10.25, 14:12
Анастасия Марышева: Синдром сухого глаза — современная эпидемия XXI века
Синдром сухого глаза (ССГ) — это многофакторное хроническое заболевание, при котором нарушается стабильность слёзной плёнки. Она слишком быстро испаряется и перестаёт защищать поверхность глаза, что приводит к воспалению, раздражению, повреждению роговицы и нервных окончаний. Об этом рассказала Анастасия Марышева, оптометрист из Kreutzwald Silmakeskus Kuiva Silma Kliinik, в подкасте «Tervisетark».

Самые читаемые

1
Новости
  • 22.10.25, 18:51
Ценовая война на топливном рынке продолжается: Alexela и Terminal также вносят изменения
2
Новости
  • 27.10.25, 08:55
Повышение цен выводит маклеров из себя: это грубое использование силы
3
Эпицентр
  • 25.10.25, 14:11
На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море
4
Новости
  • 27.10.25, 06:00
Бизнес в условиях войны: «В Украине большой рынок, и для Эстонии сейчас открылись новые ниши»
5
Новости
  • 20.10.25, 16:37
Олег Гросс о русскоязычной рабочей силе: обучать языку — не задача предпринимателя
6
ТОП
  • 23.10.25, 12:06
Крупнейшие работодатели Эстонии: 4000 сотрудников Bolt получают в среднем более 4000 евро

Последние новости

Интервью
  • 28.10.25, 15:10
От Enefit Green к руководству нового бизнеса: первая задача – нанять топ-менеджеров
Mнения
  • 28.10.25, 14:00
Тыну Мертсина: ЕЦБ выжидает, но экономика Эстонии уже восстанавливается
Новости
  • 28.10.25, 12:45
Европейские турфирмы больше не смогут организовывать поездки в Россию
Подсказка
  • 28.10.25, 12:01
Одна коробка конфет – шесть налоговых сценариев
Биржа
  • 28.10.25, 11:32
Amazon планирует самые масштабные сокращения в своей истории
Новости
  • 28.10.25, 10:01
Eesti Energia нашла руководителя Enefit внутри концерна
Новости
  • 28.10.25, 09:54
Число безработных в Эстонии опустилось ниже отметки в 43 000 человек
Новости
  • 28.10.25, 08:52
«Рассмотрение этого закона беспрецедентно». Продавливаемый «Ээсти 200» законопроект грозит отнять деньги у культуры

Сейчас в фокусе

Руководитель LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг раскритиковал высокомерное отношение kv.ee и его негибкость. «Коммуникация, так сказать, в стиле мафии: не нравится – уходи».
Новости
  • 27.10.25, 08:55
Повышение цен выводит маклеров из себя: это грубое использование силы
Основательница Украинского бизнес-клуба в Эстонии Катерина Левковская.
Новости
  • 27.10.25, 06:00
Бизнес в условиях войны: «В Украине большой рынок, и для Эстонии сейчас открылись новые ниши»
На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море
Эпицентр
  • 25.10.25, 14:11
На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море
Ранее президент Литвы обозначил, что страна готова не только закрыть границу с Беларусью, но и заблокировать транзит в российский Калининград.
Новости
  • 27.10.25, 07:30
Литва бессрочно закрыла границу с Беларусью. Причина – зонды с контрабандой
Президент США Дональд Трамп.
Новости
  • 27.10.25, 11:45
Трамп о запуске «Буревестника»: Путину следует закончить войну, а не заниматься испытанием ракет
За зарегистрированным в Эстонии торговцем углем стоят предприниматели из Кузбасса.
Новости
  • 27.10.25, 17:04
Связанный с Россией эстонский торговец углем выбрался из огромных убытков
Иллюстративное фото.
Новости
  • 27.10.25, 13:21
Политик из Кохтла-Ярве признан виновным в коррупции
Как защитить свой бренд в сети? Мы расскажем, почему одного домена будет недостаточно. Как защитить свой бренд в сети? Мы расскажем, почему одного домена будет недостаточно.
  • KM
Content Marketing
  • 22.10.25, 11:52
Как защитить свой бренд в сети?Мы расскажем, почему одного домена будет недостаточно

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025