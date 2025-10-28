Тыну Мертсина: ЕЦБ выжидает, но экономика Эстонии уже восстанавливается
Общий консенсус заключается в том, что на этой неделе Европейский центральный банк не будет менять процентные ставки. При этом их снижение уже заметно оживило экономику Эстонии, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
«Если, по оценке рынков, цикл снижения процентных ставок Европейского центробанка завершен, то, по нашему мнению, ставка будет понижена еще один раз в начале следующего года», – пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
Foto: Andras Kralla
На этой неделе решения по процентным ставкам принимают как Европейский центробанк, так и Федеральная резервная система США. Кроме того, Eurostat опубликует ряд важных показателей по экономике еврозоны, включая Эстонию, – например, данные по ВВП за третий квартал и экспресс-оценку инфляции за октябрь.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
По мнению экономиста Банка Эстонии Натальи Вийльманн, попытка обеспечить экономический рост с помощью кредитов нежизнеспособна в долгосрочной перспективе, вызовет большую инфляцию и влетит государству в копеечку.
В последние годы на балтийской бирже значительно активизировался рынок облигаций, что опрошенные Äripäev эксперты считают признаком зрелости рынков капитала. В то же время они видят тревожную тенденцию: публичный рынок облигаций превращается в площадку для проектов, которым традиционные источники финансирования уже недоступны.
Синдром сухого глаза (ССГ) — это многофакторное хроническое заболевание, при котором нарушается стабильность слёзной плёнки. Она слишком быстро испаряется и перестаёт защищать поверхность глаза, что приводит к воспалению, раздражению, повреждению роговицы и нервных окончаний. Об этом рассказала Анастасия Марышева, оптометрист из Kreutzwald Silmakeskus Kuiva Silma Kliinik, в подкасте «Tervisетark».