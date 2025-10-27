Остаток по кредитам эстонских предприятий вырос почти на 11%

Объём кредитов частным клиентам вырос за год на 5%, корпоративным — на 6%. Депозиты увеличились на 4%. За первые девять месяцев года банк выдал частным лицам новые кредиты на общую сумму 864 миллиона евро и компаниям — на 1,1 миллиарда евро, сообщила пресс-служба Swedbank.
Финансовые результаты LHV Group в третьем квартале оказались ниже как ожиданий аналитиков Enlight Research, так и собственных прогнозов банка. Чистая прибыль снизилась почти на четверть по сравнению с прошлым годом.
После стремительного падения Euribor перешел к стабилизации, и, по оценке аналитиков, заемщики едва ли вскоре увидят значительно более низкие процентные ставки. Скорее, в воздухе ощущаются риски, которые могут вновь подтолкнуть ставки к росту.
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?