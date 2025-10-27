Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,28%292,78
  • OMX Riga−0,11%910,71
  • OMX Tallinn0,42%1 904,61
  • OMX Vilnius0,07%1 262,62
  • S&P 5000,79%6 791,69
  • DOW 301,01%47 207,12
  • Nasdaq 1,15%23 204,87
  • FTSE 100−0,01%9 644,52
  • Nikkei 2252,46%50 512,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,27
  • 27.10.25, 10:57

Остаток по кредитам эстонских предприятий вырос почти на 11%

Остаток по кредитам и лизингу эстонских компаний в сентябре вырос до 13,1 млрд евро, что на 10,6% больше, чем годом ранее, сообщил Банк Эстонии.
Доходность банков снизилась в третьем квартале до 1,2%, что близко к среднему показателю за последние десять лет.
  • Foto: Andras Kralla
Новости
  • 23.10.25, 08:53
Прибыль Swedbank за девять месяцев упала на 30%
Объём кредитов частным клиентам вырос за год на 5%, корпоративным — на 6%. Депозиты увеличились на 4%. За первые девять месяцев года банк выдал частным лицам новые кредиты на общую сумму 864 миллиона евро и компаниям — на 1,1 миллиарда евро, сообщила пресс-служба Swedbank.
Биржа
  • 22.10.25, 10:30
Прибыль Coop Pank снизилась на пятую часть
В третьем квартале этого года Coop Pank заработал 7 млн евро чистой прибыли, что на 19% меньше, чем годом ранее. Чистые доходы банка за тот же период сократились на 8%.
Биржа
  • 21.10.25, 11:48
Финансовые результаты LHV оказались ниже прогнозов
Финансовые результаты LHV Group в третьем квартале оказались ниже как ожиданий аналитиков Enlight Research, так и собственных прогнозов банка. Чистая прибыль снизилась почти на четверть по сравнению с прошлым годом.
Эпицентр
  • 01.09.25, 21:01
Фиксировать или нет? Euribor снова ставит заемщиков перед трудным выбором
После стремительного падения Euribor перешел к стабилизации, и, по оценке аналитиков, заемщики едва ли вскоре увидят значительно более низкие процентные ставки. Скорее, в воздухе ощущаются риски, которые могут вновь подтолкнуть ставки к росту.
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?

1
Новости
  • 20.10.25, 16:37
Олег Гросс о русскоязычной рабочей силе: обучать языку — не задача предпринимателя
2
Эпицентр
  • 25.10.25, 14:11
На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море
3
ТОП
  • 23.10.25, 12:06
Крупнейшие работодатели Эстонии: 4000 сотрудников Bolt получают в среднем более 4000 евро
4
Новости
  • 24.10.25, 17:23
Логистический бизнес, попавший в руки «могильщика», обанкротился: «Здесь управляющему приходится быть ясновидцем»
5
Новости
  • 24.10.25, 12:44
Мошенники эволюционируют: компания отдала скамеру 1,7 млн евро
6
Новости
  • 23.10.25, 14:02
Правительство сокращает расходы: изменения коснутся зарплатных пособий и языковых курсов

Новости
  • 27.10.25, 10:57
Остаток по кредитам эстонских предприятий вырос почти на 11%
Доходность банков близка к среднему 10-летнему уровню
Mнения
  • 27.10.25, 10:27
Не только ЕС: как пересобрать эстонский экспорт
Новости
  • 27.10.25, 10:08
Elering рассматривает возможность строительства четвертого соединения с Латвией
Новости
  • 27.10.25, 08:55
Повышение цен выводит маклеров из себя: это грубое использование силы
Новости
  • 27.10.25, 07:49
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Новости
  • 27.10.25, 07:30
Литва бессрочно закрыла границу с Беларусью. Причина – зонды с контрабандой
Новости
  • 27.10.25, 06:00
Бизнес в условиях войны: «В Украине большой рынок, и для Эстонии сейчас открылись новые ниши»
ТОП
  • 26.10.25, 15:45
ТОП продавцов мебели: год выдался сложным, прибыль и оборот упали

На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море
Эпицентр
  • 25.10.25, 14:11
На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море
2024 год для продавцов мебели выдался сложным.
ТОП
  • 26.10.25, 15:45
ТОП продавцов мебели: год выдался сложным, прибыль и оборот упали
Молодцы японцы! Чего только не придумают!
Биржа
  • 25.10.25, 17:48
Вкус биржи: желудок заполнился на 80%
Вячеслав Леэдо.
Новости
  • 25.10.25, 11:26
Вячеславу Леэдо назначен реальный тюремный срок
Иллюстративное фото.
Новости
  • 26.10.25, 15:03
Руководители торговых сетей: государство получает пятую часть стоимости товара
«Мы определяем нашего клиента как лидера рынка, потому что именно они чувствуют ту боль, которую мы решаем», — сказал Тарво Тополев.
Новости
  • 26.10.25, 11:59
Победитель ТОПа телекоммуникационных компаний: наши расходы на маркетинг почти равны нулю
По словам Андо Леппимяги, около 90% топливных запасов уже находятся в Эстонии. Сколько страна сможет продержаться без поставок?
Новости
  • 24.10.25, 17:38
Из-за войны в Украине Эстония вернула домой свой стратегический запас топлива
В случае кризиса государственные резервы продают тому, кто предложит самую высокую цену
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы

