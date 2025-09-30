Назад 30.09.25, 06:00 Аналитик Банка Эстонии о решении правительства: нам грозит большое повышение цен По мнению экономиста Банка Эстонии Натальи Вийльманн, попытка обеспечить экономический рост с помощью кредитов нежизнеспособна в долгосрочной перспективе, вызовет большую инфляцию и влетит государству в копеечку.

Foto: Марко Мумм

«Кредиты не могут привести к долгосрочному экономическому росту, т.к. их когда-то придется отдавать, – говорит Вийльманн. – Краткосрочный позитивный фактор есть: хотя кредиты в основном, уходят на рост цен и зарплат и покупку импортных товаров, маленькая часть все же задерживается в эстонской экономике (т.к. часть покупок люди осуществляют у местных производителей). Но даже учитывая этот факт, можно с уверенностью сказать: попытка поднять экономику путем набирания кредитов – не тот путь, который рекомендовали бы экономисты».

Она подчеркивает, что экономический рост, который могут дать кредиты, не будет большим, но при этом обойдется государственному бюджету очень дорого.

«Мы увеличиваем дефицит с прошлогодних 1,5% до 4,5% или на 1,3 миллиарда евро. Экономический рост, который мы покупаем за эти деньги, мало того, что будет очень небольшим, так еще и будет сопровождаться очень большим ростом цен и дефицита торгового баланса. Это не самое рациональное использование наших денег», – считает экономист.

«Согласно недавно опубликованным документам, госдолг к 2029 году составит 35% ВВП, а ежегодные выплаты по кредитам – 450 миллионов евро. Это много. Это 1% нынешнего ВВП. Такое можно допустить лишь на кратковременный период, но параллельно должна вестись работа в отношении того, как перевести это на какие-то разумные рельсы, чтобы экономика могла нормально функционировать. А не прыгать постоянно из стороны в сторону, когда сегодня мы экономику ущемляем, а завтра, наоборот, заваливаем деньгами (причем заемными)», – рассуждает Вийльманн.

Она также обращает внимание на то, что хотя Европейский Союз разрешил превысить допустимый по Маастрихским критериям дефицит бюджета на полтора процентного пункта (чтобы нарастить расходы на оборону), разрешение это временное, и рано или поздно оно будет отменено.

«А значит, мы к тому моменту должны найти долгосрочное финансовое обеспечение новым расходам на оборону (будь то повышение налогов или взимание иных доходов с предприятий)», – говорит Вийльманн.

Одной из очевидных мер, которую могло бы принять правительство, Вийльманн видит отказ от решения отменить налоговый горб.

«На эту меру планируется потратить 500 миллионов евро. Это большая сумма. Нелишне было бы подумать: столь ли это больное место в нашей экономике? Я понимаю, что это обещание партии, но как экономист я считаю, что это не та мера, которую нужно делать за заемные деньги. Если бы экономический рост позволял ее осуществить, это одно дело. Но пока что никакого роста нет: одни долги да рост цен», – констатирует аналитик Центробанка.

23 сентября Банк Эстонии опубликовал прогноз экономики Эстонии на три ближайших года. По мнению Центробанка, в 2025 году ВВП вырастет на 0,6%, а в 2026 и 2027 годах более чем на 3%. Такое ускорение роста Банк Эстонии объяснял именно тем, что правительство Эстонии будет брать в долг.

Однако прогнозы Банка Эстонии (равно как и министерства финансов) не сбываются уже четвертый год подряд: как правило, Центробанк прогнозировал рост ВВП на 1,5%-2%, а затем ухудшал свой каждый следующий прогноз. Реальный же рост экономики оказывался еще ниже.

Вийльманн объясняет это тем, что в эстонской и мировой экономике появилось немало предпосылок к тому, что ВВП Эстонии должен расти. Не сбывались же прогнозы, по ее словам, потому, что невозможно учесть абсолютно все процессы, происходящие в экономике.

«Почему и раньше прогнозировали рост, и сейчас делают то же самое? Во-первых, восстановился внешний спрос (речь не только о Финляндии и Швеции: заработали и некоторые другие рынки, которые раньше не были активными). Во-вторых, цены на энергоносители больше не растут, а в отдельных случаях и падают. В-третьих, сильно снизились процентные ставки. И главное: предприятия научились выживать в этих трудных, новых условиях и нашли новые рынки сбыта (не зря экспорт снова заработал). Поэтому причин предполагать, что рост экономики возобновится, много. Исполнится ли наш прогноз на следующий год, зависит от многих факторов, все из которых невозможно учесть наперед. Да, мы действительно предполагали, что рост начнется раньше, но случились какие-то изменения в экономике, из-за которых рост был отложен. Но тем не менее, основания его ожидать, все же есть», – поясняет она.