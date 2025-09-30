Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,21%289,6
  • OMX Riga0,31%911,9
  • OMX Tallinn−1,16%1 911,44
  • OMX Vilnius0,08%1 238,74
  • S&P 5000,26%6 661,21
  • DOW 300,15%46 316,07
  • Nasdaq 0,48%22 591,15
  • FTSE 100−0,23%9 278,17
  • Nikkei 225−0,25%44 932,63
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%97,33
  • OMX Baltic−0,21%289,6
  • OMX Riga0,31%911,9
  • OMX Tallinn−1,16%1 911,44
  • OMX Vilnius0,08%1 238,74
  • S&P 5000,26%6 661,21
  • DOW 300,15%46 316,07
  • Nasdaq 0,48%22 591,15
  • FTSE 100−0,23%9 278,17
  • Nikkei 225−0,25%44 932,63
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%97,33
  • 30.09.25, 06:00

Аналитик Банка Эстонии о решении правительства: нам грозит большое повышение цен

По мнению экономиста Банка Эстонии Натальи Вийльманн, попытка обеспечить экономический рост с помощью кредитов нежизнеспособна в долгосрочной перспективе, вызовет большую инфляцию и влетит государству в копеечку.
По мнению экономиста Банка Эстонии Натальи Вийльманн, взятие кредитов не является приемлемым решением экономических проблем Эстонии.
  • По мнению экономиста Банка Эстонии Натальи Вийльманн, взятие кредитов не является приемлемым решением экономических проблем Эстонии.
  • Foto: Марко Мумм
«Кредиты не могут привести к долгосрочному экономическому росту, т.к. их когда-то придется отдавать, – говорит Вийльманн. – Краткосрочный позитивный фактор есть: хотя кредиты в основном, уходят на рост цен и зарплат и покупку импортных товаров, маленькая часть все же задерживается в эстонской экономике (т.к. часть покупок люди осуществляют у местных производителей). Но даже учитывая этот факт, можно с уверенностью сказать: попытка поднять экономику путем набирания кредитов – не тот путь, который рекомендовали бы экономисты».
Она подчеркивает, что экономический рост, который могут дать кредиты, не будет большим, но при этом обойдется государственному бюджету очень дорого.
«Мы увеличиваем дефицит с прошлогодних 1,5% до 4,5% или на 1,3 миллиарда евро. Экономический рост, который мы покупаем за эти деньги, мало того, что будет очень небольшим, так еще и будет сопровождаться очень большим ростом цен и дефицита торгового баланса. Это не самое рациональное использование наших денег», – считает экономист.

Статья продолжается после рекламы

«Согласно недавно опубликованным документам, госдолг к 2029 году составит 35% ВВП, а ежегодные выплаты по кредитам – 450 миллионов евро. Это много. Это 1% нынешнего ВВП. Такое можно допустить лишь на кратковременный период, но параллельно должна вестись работа в отношении того, как перевести это на какие-то разумные рельсы, чтобы экономика могла нормально функционировать. А не прыгать постоянно из стороны в сторону, когда сегодня мы экономику ущемляем, а завтра, наоборот, заваливаем деньгами (причем заемными)», – рассуждает Вийльманн.
Она также обращает внимание на то, что хотя Европейский Союз разрешил превысить допустимый по Маастрихским критериям дефицит бюджета на полтора процентного пункта (чтобы нарастить расходы на оборону), разрешение это временное, и рано или поздно оно будет отменено.
«А значит, мы к тому моменту должны найти долгосрочное финансовое обеспечение новым расходам на оборону (будь то повышение налогов или взимание иных доходов с предприятий)», – говорит Вийльманн.
Одной из очевидных мер, которую могло бы принять правительство, Вийльманн видит отказ от решения отменить налоговый горб.
«На эту меру планируется потратить 500 миллионов евро. Это большая сумма. Нелишне было бы подумать: столь ли это больное место в нашей экономике? Я понимаю, что это обещание партии, но как экономист я считаю, что это не та мера, которую нужно делать за заемные деньги. Если бы экономический рост позволял ее осуществить, это одно дело. Но пока что никакого роста нет: одни долги да рост цен», – констатирует аналитик Центробанка.
23 сентября Банк Эстонии опубликовал прогноз экономики Эстонии на три ближайших года. По мнению Центробанка, в 2025 году ВВП вырастет на 0,6%, а в 2026 и 2027 годах более чем на 3%. Такое ускорение роста Банк Эстонии объяснял именно тем, что правительство Эстонии будет брать в долг.
Однако прогнозы Банка Эстонии (равно как и министерства финансов) не сбываются уже четвертый год подряд: как правило, Центробанк прогнозировал рост ВВП на 1,5%-2%, а затем ухудшал свой каждый следующий прогноз. Реальный же рост экономики оказывался еще ниже.
Вийльманн объясняет это тем, что в эстонской и мировой экономике появилось немало предпосылок к тому, что ВВП Эстонии должен расти. Не сбывались же прогнозы, по ее словам, потому, что невозможно учесть абсолютно все процессы, происходящие в экономике.
«Почему и раньше прогнозировали рост, и сейчас делают то же самое? Во-первых, восстановился внешний спрос (речь не только о Финляндии и Швеции: заработали и некоторые другие рынки, которые раньше не были активными). Во-вторых, цены на энергоносители больше не растут, а в отдельных случаях и падают. В-третьих, сильно снизились процентные ставки. И главное: предприятия научились выживать в этих трудных, новых условиях и нашли новые рынки сбыта (не зря экспорт снова заработал). Поэтому причин предполагать, что рост экономики возобновится, много. Исполнится ли наш прогноз на следующий год, зависит от многих факторов, все из которых невозможно учесть наперед. Да, мы действительно предполагали, что рост начнется раньше, но случились какие-то изменения в экономике, из-за которых рост был отложен. Но тем не менее, основания его ожидать, все же есть», – поясняет она.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 26.09.24, 07:00
Прогнозы Банка Эстонии не сбываются три года подряд. Почему?
За последние три года Банк Эстонии раз за разом давал неверные прогнозы роста экономики страны на следующий год (там, где он прогнозировал рост, потом в реальности случалось падение). В чем причина? Объясняет глава отдела прогнозирования центробанка Расмус Каттай.
Mнения
  • 26.09.25, 16:32
Делов-то: спорим про долги и ПВО, вся надежда Эстонии на канцелярских крыс
Российский самолет в эстонском небе, виртуальная «десяточка» за плакаты в Нарве и госдолг, который мы скоро увидим – журналисты ДВ в подкасте обсуждают главные новости прошедшей недели.
Новости
  • 25.09.25, 13:19
Голубь или ястреб? Кандидаты на пост президента Банка Эстонии рассказали о своем видении денежно-кредитной политики
Три вопроса четырем кандидатам
Все четверо кандидатов на пост главы Банка Эстонии подчеркивают, что у них десятки лет опыта в этой сфере, они пережили не один кризис и именно поэтому сейчас готовы занять столь важную должность.
Новости
  • 24.09.25, 12:00
Госбюджет вырастет до 20 млрд евро
Общий объем госбюджета на следующий год составит 20,9 млрд евро, из которых расходы – 19,5 млрд, а инвестиции – 1,3 млрд. Доходы бюджета запланированы на уровне 18,6 млрд евро, дефицит – 2,3 млрд евро.
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.

Самые читаемые

1
Новости
  • 29.09.25, 08:34
Скандальное дело: Coop Pank потребовал у JMV вернуть десятки автомобилей
2
Новости
  • 27.09.25, 11:29
17 евро в час: топ-менеджер Bolt стал уличным музыкантом
3
Новости
  • 26.09.25, 17:01
Шведы помогут Нарва-Йыэсуу получать европейское финансирование
4
Интервью
  • 29.09.25, 06:00
Литовское электричество концерна Ignitis завоевывает эстонский рынок электромобилей
5
Новости
  • 29.09.25, 11:59
Майлис Репс окончательно признана виновной в мошенничестве и присвоении
6
Mнения
  • 29.09.25, 08:52
Выйти из ЕС и сделать строже Закон о языке: на местных выборах партии пытаются выехать на государственных темах

Последние новости

Новости
  • 30.09.25, 10:04
США представили план окончания войны в секторе Газа
Новости
  • 30.09.25, 09:55
Объем продаж у предприятий розничной торговли начал сокращаться
Биржа
  • 30.09.25, 08:55
Несмотря на конкуренцию, акции Nvidia нацелены на новый рекорд
Новости
  • 30.09.25, 08:36
Бюро переводов ропщут: на тендерах государство выбирает победителями даже фирмы-пустышки
Новости
  • 30.09.25, 06:00
Аналитик Банка Эстонии о решении правительства: нам грозит большое повышение цен
Новости
  • 29.09.25, 19:12
Окупаемость миллиардного проекта пока под вопросом, Elering верит в Estlink 3
Новости
  • 29.09.25, 17:49
Денег нет: на государственной земле в Таллинне уже более десяти лет находится незаконная свалка
Биржа
  • 29.09.25, 17:00
Портал по планированию финансов MyFinancier прекращает работу

Сейчас в фокусе

Porsche Taycan Turbo – один из автомобилей класса люкс, который, возможно, скоро будет искать нового владельца.
Новости
  • 29.09.25, 08:34
Скандальное дело: Coop Pank потребовал у JMV вернуть десятки автомобилей
Евгений Кабанов играет и поет для зрителей на Балтийском вокзале.
Новости
  • 27.09.25, 11:29
17 евро в час: топ-менеджер Bolt стал уличным музыкантом
Руководитель Ignitis On в Эстонии Александр Лилишенцев уверен, что зарядные станции литовского концерна для электромобилей в Эстонии войдут в тройку лидеров.
Интервью
  • 29.09.25, 06:00
Литовское электричество концерна Ignitis завоевывает эстонский рынок электромобилей
Майлис Репс признали виновной по обвинениям в мошенничестве и присвоении. Суд приговорил ее к условному лишению свободы сроком на 1 год и 5 месяцев.
Новости
  • 29.09.25, 11:59
Майлис Репс окончательно признана виновной в мошенничестве и присвоении
Эльконд Либман.
Mнения
  • 29.09.25, 08:52
Выйти из ЕС и сделать строже Закон о языке: на местных выборах партии пытаются выехать на государственных темах
Владельцами компании Quickport, занимающейся организацией негабаритных и тяжеловесных перевозок, являются Михаил Апрельский и Максим Юферев.
ТОП
  • 27.09.25, 10:00
ТОП автотранспортных компаний: фирма из Мяннику поднялась на высшую ступень пьедестала
В рейтинге – более 170 компаний
Журналист ДВ Алексей Шишкин.
Mнения
  • 29.09.25, 15:19
«Жизнь обгоняет мечту»: деловые люди борются за выживание, грезить об успехе все тяжелее
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025