Назад 11.11.25, 13:53 Журналист: зачем сражаться, если можно сдаться? Шатдаун правительства США, продлившийся 41 день, завершен. Госслужащие получат зарплаты. 42 миллиона американцев получат продуктовые карточки. Рынки взлетят. А демократы в очередной раз выбросили белый флаг и преклонили колено перед республиканцами.

Восемь сенаторов-«героев», прекративших шатдаун в США. Впрочем, кто-то считает их «предателями».

Семь сенаторов-демократов и один независимый сенатор тайно договорились с республиканцами, согласившись проголосовать за принятие финансирования правительства США до января, что знаменует собой конец рекордно долгого шатдауна. Правительство возобновит полноценную работу, а Демократическая партия потерпела сокрушительное поражение.

Вот имена сенаторов-«героев»: Джин Шахин и Мэгги Хасан из Нью-Хэмпшира, Дик Тербин из Иллинойса, Тим Кейн из Виргинии (который, кстати, в 2016 году был кандидатом в вице-президенты от Хиллари Клинтон), Энгус Кинг из штата Мэн, Джэки Розен и Кэтрин Кортес Мастро из Невады, и конечно же, он самый - Джон Феттермэн из Пенсильвании (типичный Democrat in Name Only - в последнее время он поддерживал республиканцев направо и налево).

Но обо всем по порядку.

41 день назад Демократическая партия США, которую весь год обвиняли в слабости, бесхребетности и даже продажности, получила потрясающий шанс повлиять в американской политике хоть на что-то. В сентябре в Конгрессе проходило голосование по финансированию правительства на следующий год. Хотя республиканцы имеют большинство в обеих палатах Конгресса, они не могли принять этот законопроект в одиночку из-за правила филибастера, позволявшего бесконечно затягивать обсуждение законопроекта, препятствуя тем самым его принятию. Что и сделали демократы. Республиканцы могли остановить филибастер принудительно – но для этого им требовалось 60 голосов из 100, которых у них не было. Демократы своим шансов воспользовались блестяще. Законопроект по финансированию госбюджета, предложенный республиканцами, подразумевал отмену налоговых льгот, предусмотренных в «Законе о доступном здравоохранении» (тот самый «Obamacare» – главное достижение Барака Обамы на посту президента). Это был сложный и противоречивый законопроект, который с одной стороны, поднял страховые премии, т.к. обязывал определенные категории американцев покупать медицинскую страховку, а с другой – привел к тому, что большее число американцев оказались застрахованы в принципе (что важно в американской жестокой системе здравоохранения). И республиканцы включили в свой законопроект о финансировании правительства отмену налоговых льгот по Obamacare. Это привело бы к тому, что премии по медицинской страховке выросли бы в два раза. Демократы наотрез отказались принимать такой закон и поставили ультиматум: либо вы убираете этот пункт, либо мы вам не утверждаем бюджет, и правительство идет на шатдаун. Республиканцы не прогнулись: шатдаун так шатдаун. Только имейте в виду, дорогие граждане США, что демократы потребовали от нас, чтобы к бесплатному здравоохранению получили доступ нелегальные иммигранты (что, по словам демократов, чистая выдумка), а на такое мы пойти не можем. Поэтому знайте, что в шатдауне виноваты демократы. В этом и была тактика республиканцев. На каждой пресс-конференции и в каждом интервью Дональд Трамп, его пресс-секретарь Кэролайн Левитт, спикер Палаты представителей Майк Джонсон и вице-президент Джей Ди Вэнс как заведенные повторяли, что в шатдауне виноваты демократы, надеясь, что это проникнет в умы избирателей.

А оно не проникло. Жители США республиканцам не поверили. Согласно опросам, 52% из них возложили вину за шатдаун на республиканцев и только 42% – на демократов.

Потому что вопрос здравоохранения слишком болезненный, слишком личный. Огромное количество людей убеждены, что система здравоохранения в США жестока, что слишком много людей объявляют личное банкротство исключительно потому, что попали в больницу, а страховая отказалась им это компенсировать (либо страховки не было вовсе).

Демократам удалось очень удачно продать избирателю идею, что отмена налоговых льгот, которая приведет к удвоению страховых премий, – это неправильно, и они сражаются за правое дело (пусть и ценой того, что госслужащие не будут получать зарплату, тысячи людей потеряют работу, а 42 миллиона американцев рискуют не получить продуктовые карточки - государственную помощь малоимущим).

Такое настроение людей отразилось и на выборах, состоявшихся 4 ноября, где мэром Нью-Йорка стал демократ Зоран Мамдани, на выборах губернатора Нью-Джерси победила демократка Мики Шерилл, а губернатором Виргинии стала демократка Эбигэйл Спанбергер. В самом факте этих побед нет ничего удивительно (все это синие штаты), но многих поразила их убедительность. Заговорили об огромном успехе демократов, сильном ударе по Трампу (в который раз) – вплоть до того, что его называли «хромой уткой» (что, конечно, преувеличение).

Главной причиной убедительной победы демократов стали цены (официальной статистике, браво рапортующей о том, что инфляция – всего 3%, никто не верит; американцы считают, что реальные цены стали запредельными). В обиход вошло слово «affordability» – может ли американец позволить себе купить предметы первой необходимости (включая жилье)

Однако на результаты выборов в Виргинии оказал влияние и шатдаун. Поскольку в условиях отсутствия финансирования правительства миллионы американцев не получали продуктовые карточки, позволяющие получать еду малоимущим, это оказалось важным фактором для жителей этого штата. Даже Дональд Трамп признал, что демократы выиграли эти выборы из-за шатдауна.

Последние полтора месяца были для демократов триумфальными. До вчерашнего дня.

Громом среди ясного неба стала новость о том, что семь сенаторов-демократов и один независимый сенатор тайно договорились с республиканцами (ни одного слива в прессу) и приняли решение проголосовать за прекращение шатдауна.

Справедливости ради: республиканцы могли прекратить шатдаун и самостоятельно, отменив правило филибастера. Они угрожали, что прибегнут к этой мере, однако в реальности очень не хотели этого делать. Ведь это сегодня республиканцы контролируют Конгресс – а что будет, когда он перейдет в руки демократов? Тогда республиканцы лишатся важного инструмента давления.

Но этого не потребовалось: им на помощь пришли сенаторы-«перебежчики», которые заявили, что «в обмен» добились того, чтобы подготовленный демократами законопроект о снижении страховых премий в контексте Obamacare был вынесен на голосование. Народ разводит руками: разве не очевидно, что республиканцы этот проект просто отклонят?

«Переговоры с республиканцами зашли в тупик, – объяснял свое решение один из "перебежчиков", независимый сенатор Энгус Кинг. – Они не собирались менять свое решение ни при каком случае. А теперь у нас появилась возможность устроить республиканцам настоящую проверку – проголосуют ли они за этот законопроект? Лично я готов рискнуть», – сказал он.

Зато явно не готов избиратель Демократической партии. «Вы сдались», «вы спасовали, имея на руках фулл-хаус», «демократам в очередной раз удалось вырвать унижение из лап победы», «вы – продажные шлюхи от корпораций» – самое приличное из того, что несется сейчас в соцсетях на ресурсах, симпатизирующих Демократической партии. Аналитики и комедианты (не смейтесь – это сегодня важные инфлюэнсеры), симпатизирующие демократам, в шоке. Такое решение семи сенаторов воспринимается не иначе как выбрасывание белого флага посреди сражения, в котором ты побеждал.

«Это было очень, очень плохое голосование», – заявил сенатор от демократов Берни Сандерс.

«Позор. Это не сделка – это капитуляция. Не преклоняйте колено», – заявил губернатор Калифорнии и потенциальный кандидат в президенты Гэвин Ньюсом.

Что объединяет восемь сенаторов, которые пошли на сделку с республиканцами? Никто из них не собирается переизбираться на следующий срок. Поэтому людям остается гадать, какое же предложение им сделали республиканцы. Такое, от которого они не смогли отказаться.