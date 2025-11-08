Вкус биржи: в Нью-Йорке наступил коммунизм? Норвежцы зажали триллион для Маска

Рекорд! Подкаст длился целый час! Отродясь такого не было, и вот опять то же самое. Но и повод был! Коммунизм в Нью-Йорке, норвежцы – жмоты, не дают Маску триллион, а сова грохнулась на 27%. Дела…
- Теперь есть возможность отдать заводы рабочим, а землю – крестьянам! Мамдани победил на выборах в Нью-Йорке.
- Foto: Рикардо Ардуэнго / Reuters / Scanpix
Ученье больше не свет? Акции Duolingo грохнулись на 27%. Опять этот ваш искусственный интеллект затмил естественный? Люди больше языки не учат?
От каждого по способностям, каждому по потребностям! В Нью-Йорке наступил коммунизм? Что означает победа Мамдани? Бегут ли инвесторы из страны? А хотя бы из штата?
Норвежский суверенный фонд – главные жмоты? Или расчетливые бизнесмены? Почему Илону Маску хотят не дать забрать триллион долларов?
Я же говорил, что пузырь! Майкл Бэрри шортит искусственный интеллект.
Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».
