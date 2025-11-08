Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,13%291,86
  • OMX Riga−0,06%916,35
  • OMX Tallinn−0,17%1 908,8
  • OMX Vilnius−0,06%1 262,62
  • S&P 5000,13%6 728,8
  • DOW 300,16%46 987,1
  • Nasdaq −0,21%23 004,54
  • FTSE 100−0,55%9 682,57
  • Nikkei 225−1,19%50 276,37
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,58
  • 08.11.25, 06:00

Вкус биржи: в Нью-Йорке наступил коммунизм? Норвежцы зажали триллион для Маска

Рекорд! Подкаст длился целый час! Отродясь такого не было, и вот опять то же самое. Но и повод был! Коммунизм в Нью-Йорке, норвежцы – жмоты, не дают Маску триллион, а сова грохнулась на 27%. Дела…
Теперь есть возможность отдать заводы рабочим, а землю – крестьянам! Мамдани победил на выборах в Нью-Йорке.
  • Теперь есть возможность отдать заводы рабочим, а землю – крестьянам! Мамдани победил на выборах в Нью-Йорке.
  • Foto: Рикардо Ардуэнго / Reuters / Scanpix
Ученье больше не свет? Акции Duolingo грохнулись на 27%. Опять этот ваш искусственный интеллект затмил естественный? Люди больше языки не учат?
От каждого по способностям, каждому по потребностям! В Нью-Йорке наступил коммунизм? Что означает победа Мамдани? Бегут ли инвесторы из страны? А хотя бы из штата?
Норвежский суверенный фонд – главные жмоты? Или расчетливые бизнесмены? Почему Илону Маску хотят не дать забрать триллион долларов?

Статья продолжается после рекламы

Я же говорил, что пузырь! Майкл Бэрри шортит искусственный интеллект.
Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».
Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».

