Назад 10.11.25, 13:41 В США достигли компромисса с целью завершить шатдаун В США сенаторы достигли двухпартийного соглашения, которое может помочь завершить шатдаун, продолжающийся уже 40 дней, и возобновить выплаты федеральным служащим. Это следует из заявления, обнародованного сенатором-демократом Тимом Кейном на своем сайте в воскресенье, 9 ноября, передает DW.

Капитолий. Фото иллюстративное.

Foto: Shutterstock

Судя по этому документу, а также сообщениям американских СМИ, в основе сделки – договоренность в связи с будущим голосованием по продлению налоговых льгот в сфере взносов на медицинское страхование. Кроме того, соглашение подразумевает, что федеральные служащие, уволенные во время шатдауна, будут восстановлены на работе и получат задолженность по зарплате.

В настоящий момент республиканцы имеют большинство голосов в Сенате: 53 из 100 мест. Для поддержки законопроекта было необходимо как минимум 60 голосов, однако достаточное число демократов сигнализировали, что готовы поддержать компромисс.

Угроза сокращения авиасообщения в США «до минимума»

После одобрения сделки Сенатом законопроект должна будет поддержать также Палата представителей. После этого документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу. В целом этот процесс может занять несколько дней.

Компромисс между республиканцами и демократами в Сенате был достигнут вскоре после того, как министр транспорта США Шон Даффи предупредил, что авиасообщение в стране может вскоре «сократиться до минимума». В выходные дни 8 и 9 ноября в Штатах уже были отменены или задержаны тысячи рейсов.

Рекордный по продолжительности шатдаун в США

Шатдаун в США по состоянию на 9 ноября продолжается 40 дней – это самая длительная подобная пауза в истории страны. Сенат и Палата представителей Конгресса США не могут договориться о бюджете на очередной финансовый год.

Из-за блокировки около 750 тысяч федеральных служащих были отправлены в вынужденные отпуска без сохранения зарплаты. Исключение сделано лишь для структур жизнеобеспечения – авиадиспетчерской службы, полиции, пограничной охраны и экстренной медицинской помощи.