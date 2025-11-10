В США достигли компромисса с целью завершить шатдаун

В США сенаторы достигли двухпартийного соглашения, которое может помочь завершить шатдаун, продолжающийся уже 40 дней, и возобновить выплаты федеральным служащим. Это следует из заявления, обнародованного сенатором-демократом Тимом Кейном на своем сайте в воскресенье, 9 ноября, передает DW.
- Капитолий. Фото иллюстративное.
- Foto: Shutterstock
Судя по этому документу, а также сообщениям американских СМИ, в основе сделки – договоренность в связи с будущим голосованием по продлению налоговых льгот в сфере взносов на медицинское страхование. Кроме того, соглашение подразумевает, что федеральные служащие, уволенные во время шатдауна, будут восстановлены на работе и получат задолженность по зарплате.
В настоящий момент республиканцы имеют большинство голосов в Сенате: 53 из 100 мест. Для поддержки законопроекта было необходимо как минимум 60 голосов, однако достаточное число демократов сигнализировали, что готовы поддержать компромисс.
Угроза сокращения авиасообщения в США «до минимума»
Статья продолжается после рекламы
После одобрения сделки Сенатом законопроект должна будет поддержать также Палата представителей. После этого документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу. В целом этот процесс может занять несколько дней.
Компромисс между республиканцами и демократами в Сенате был достигнут вскоре после того, как министр транспорта США Шон Даффи предупредил, что авиасообщение в стране может вскоре «сократиться до минимума». В выходные дни 8 и 9 ноября в Штатах уже были отменены или задержаны тысячи рейсов.
Рекордный по продолжительности шатдаун в США
Шатдаун в США по состоянию на 9 ноября продолжается 40 дней – это самая длительная подобная пауза в истории страны. Сенат и Палата представителей Конгресса США не могут договориться о бюджете на очередной финансовый год.
Из-за блокировки около 750 тысяч федеральных служащих были отправлены в вынужденные отпуска без сохранения зарплаты. Исключение сделано лишь для структур жизнеобеспечения – авиадиспетчерской службы, полиции, пограничной охраны и экстренной медицинской помощи.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
В США бюджетный спор вызвал в выходные серьезные перебои в авиасообщении по всей стране. Из-за нехватки персонала среди авиадиспетчеров в субботу, 8 ноября, было отменено около 1500 рейсов, еще 6000 были задержаны. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сообщило о кадровом дефиците на 42 диспетчерских вышках и в центрах управления полетами, передает DW.
Глава Goldman Sachs Group Дэвид Соломон и другие топ-менеджеры с Уолл-стрит на саммите, организованном Валютным управлением Гонконга, отметили, что в течение ближайших 12-24 месяцев возможно падение рынков более чем на 10%.
Синдром сухого глаза (ССГ) — это многофакторное хроническое заболевание, при котором нарушается стабильность слёзной плёнки. Она слишком быстро испаряется и перестаёт защищать поверхность глаза, что приводит к воспалению, раздражению, повреждению роговицы и нервных окончаний. Об этом рассказала Анастасия Марышева, оптометрист из Kreutzwald Silmakeskus Kuiva Silma Kliinik, в подкасте «Tervisетark».