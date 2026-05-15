15.05.26, 17:20 Делов-то: не взлетим, так поплаваем! Авиакризис, спа в Ласнамяэ и гигантский флаг на Пирита теэ К 20 августу над Таллинном должен реять гигантский стяг Эстонии — мэрия взялась за дело! Топливо дорожает и авиаперевозчики отказываются от плановых рейсов, отпуск под угрозой? Зато в столице, кажется, появится новый большой спа-комплекс — самое то, чтоб скрасить кризисные ожидания в предвыборный период.

Флаг на Пирита теэ? Как мелко! Есть идеи получше

Foto: искусственный интеллект

Эти и другие новости в еженедельном подкасте «Делов-то!» обсуждают Олеся Лагашина, Дмитрий Фефилов и Алексей Шишкин.

Приняли, наконец, закон о языковых требованиях к новобранцам. Расходы, в том числе на обучение, планируется покрывать из госбюджета. Круто, теперь вся молодежь заговорит по-эстонски? Мальчикам бесплатный год эстонского языка за счет страны, а девочкам что? Вспоминаем опыт эстонских отцов и дедов, учивших русский матерный в советской армии.

Сфера досуга становится все разнообразнее, в Ласнамяэ построят спа. Почему сфера развлечений в крупнейшем городском районе до сих пор была слабо развита по сравнению с остальными?

А вот рядом с замком Маарьямяэ бизнесмен Анатолий Канаев все никак не может построить спа-отель. Кажется, он и сам уже не верит до конца в идею, которой отдал 10 лет. Да и вообще был бы этот проект успешным, если бы сейчас удалось его запустить?

Таллиннское правительство быстро начало реализовывать решения коалиционного договора: от того же анонсированного в нем спа до гигантского флага на Пирита теэ. Сплотимся? Восхитимся? В студии вспоминают опыт России, США и республик трещащего по швам СНГ. А еще размышляют над тем, что коалиционный договор это и про то, кто является главой семьи в браке между отечественниками и центристами.

На фоне кризиса, вызванного подорожанием авиационного топлива, airBaltic начала отменять летние рейсы. Отпуск под угрозой? Проблему комментирует представитель крупного туристического агентства Estravel Мадлена Гринчак. Может ли от авиационного кризиса выиграть местный туризм и сфера развлечений?

Трамп, который организовал войну на Ближнем востоке и кризис в Ормузском проливе, поехал в Китай в компании бизнесменов. Зачем он это делает, учитывая, что рассматривает Китай как потенциального врага и как минимум конкурента? И как вести себя в ситуации неожиданных двусторонних контактов и контрактов Эстонии?