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Проценты по облигациям IuteCredit поступят сегодня. Глава компании: задержка недопустима

Процентные выплаты по облигациям Iute Group, которые должны были поступить на счета инвесторов 6 июня, по словам гендиректора компании Тармо Сильда, должны поступить всем инвесторам не позднее сегодняшнего дня.
По словам гендиректора компании Тармо Сильда, возникшая вокруг процентных выплат IuteCredit неразбериха должна полностью разрешиться в течение сегодняшнего дня.
  • По словам гендиректора компании Тармо Сильда, возникшая вокруг процентных выплат IuteCredit неразбериха должна полностью разрешиться в течение сегодняшнего дня.
  • Foto: Liis Treimann
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Глава Iute Group Тармо Сильд не захотел комментировать тему до биржевого сообщения.
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