Проценты по облигациям IuteCredit поступят сегодня. Глава компании: задержка недопустима
Процентные выплаты по облигациям Iute Group, которые должны были поступить на счета инвесторов 6 июня, по словам гендиректора компании Тармо Сильда, должны поступить всем инвесторам не позднее сегодняшнего дня.
Финансовая компания IuteCredit вновь вышла к инвесторам с предложением, которое напоминает уже виденное ранее. А именно – Iute заманивает нынешних держателей облигаций премией, чтобы те не торопились уходить, как только наступит срок.
При строительстве дорог, площадей и террас натуральный камень – это не только эстетичный выбор, но и одно из самых прочных и долговечных решений, которое одинаково хорошо подходит как для частных садов, так и для городской среды.