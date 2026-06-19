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FT: SpaceX намерена привлечь 20 млрд долларов за счет облигаций

После биржевого дебюта, который принес SpaceX 86 млрд долларов, компания готовится привлечь еще 20 млрд долларов за счет облигаций.
SpaceX, известная прежде всего как космическая компания, рассчитывает нарастить стоимость и за счет ИИ.
  • SpaceX, известная прежде всего как космическая компания, рассчитывает нарастить стоимость и за счет ИИ.
  • Foto: Reuters/Scanpix
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