Глава отдела персонала LTH-Baas покинула компанию после обвинений в травле

Добавлена аудиозапись беседы руководителя отдела кадров и работника

Иностранцы, работавшие на отмеченном наградами эстонском промышленном предприятии, рассказывают, как их унижали и угрожали им на работе, утверждая, что и с документами не все было в порядке. Компания отвергает все обвинения и называет это клеветнической кампанией.