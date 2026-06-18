Глава отдела персонала LTH-Baas покинула компанию после обвинений в травле
В судостроительно-ремонтной компании LTH-Baas сменилось руководство: вместо Александра Малюгина, который десятилетиями входил в правление, единственным членом правления стал Антон Малюгин. Компания также ищет нового руководителя отдела персонала.
Добавлена аудиозапись беседы руководителя отдела кадров и работника
Иностранцы, работавшие на отмеченном наградами эстонском промышленном предприятии, рассказывают, как их унижали и угрожали им на работе, утверждая, что и с документами не все было в порядке. Компания отвергает все обвинения и называет это клеветнической кампанией.
Эстонская компания AS LTH-Baas участвовала в строительстве круизного лайнера «Disney Adventure». Украинских работников ей поставляла в том числе польская компания T&P Workforce Services, принадлежащая эстонскому предпринимателю Марку Щеголеву. Судя по всему, условия были далеки от сказочных: рабочие недовольны Щеголевым, а он винит LTH, которая не стремится комментировать произошедшее. Немецкая верфь пообещала провести внутреннее расследование.
Liiva Keskus — крупнейший район складских и производственных площадей, расположенный ближе всего к центру Таллинна, — пополнится новым современным складским и офисным зданием. 21 мая в новом бизнес-здании формата stock-office площадью почти 3000 квадратных метров, которое строится по адресу Лийваметса 5, прошел праздник стропил.