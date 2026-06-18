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Сокращения, потолок долга и налоговый фестиваль: политики обещают привести госфинансы в порядок

По предложению центробанка лидеры партий взялись за дело и как один обещают начать улучшать бюджетный баланс. Наряду с сокращениями речь идет как о потолке долговой и налоговой нагрузки, так и о перестройке налоговой системы.
Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс взял инициативу в свои руки и созвал лидеров партий, чтобы выработать политическое соглашение о сдерживании госдолга.
  • Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс взял инициативу в свои руки и созвал лидеров партий, чтобы выработать политическое соглашение о сдерживании госдолга.
  • Foto: Liis Treimann
Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс взял инициативу в свои руки и созвал лидеров партий, чтобы выработать политическое соглашение о сдерживании госдолга.
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