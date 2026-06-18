Сокращения, потолок долга и налоговый фестиваль: политики обещают привести госфинансы в порядок
По предложению центробанка лидеры партий взялись за дело и как один обещают начать улучшать бюджетный баланс. Наряду с сокращениями речь идет как о потолке долговой и налоговой нагрузки, так и о перестройке налоговой системы.
Международный валютный фонд (МВФ) предупреждает: если двигаться прежним курсом, госдолг Эстонии пойдет по неустойчивой траектории. Кроме того, МВФ предлагает усилить роль налога на прибыль предприятий и расширить земельный налог.
Экономика Эстонии могла бы уверенно вернуться к росту, но теперь ее перспективы омрачает новая война. В ближайшем будущем, по оценке ОЭСР, Эстонии придется повысить налоги и больше инвестировать в обучение, которое поможет шире внедрять ИИ.
Согласно письму, оказавшемуся в распоряжении Financial Times, в этом году расходы России на войну в Украине превысят заложенный в бюджет объем на 2 трлн рублей, или 28 млрд долларов. Это вынудит Кремль рассматривать масштабное сокращение расходов в ближайшие годы.
Liiva Keskus — крупнейший район складских и производственных площадей, расположенный ближе всего к центру Таллинна, — пополнится новым современным складским и офисным зданием. 21 мая в новом бизнес-здании формата stock-office площадью почти 3000 квадратных метров, которое строится по адресу Лийваметса 5, прошел праздник стропил.