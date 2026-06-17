Назад Завод атмосферных газов, который строится под Нарвой, перейдет под управление ИИ В местечке Аувере под Нарвой, рядом с Эстонской электростанцией идет строительство завода Auvere Gaas – 17 июня был заложен краеугольный камень. О планах выделять из атмосферного воздуха чистый кислород для медицинских целей и микроэлектроники, а также азот и аргон для промышленности, и о роли технологий будущего рассказал ДВ член правления Игорь Берман.

Auvere Gaas принадлежит компании Elme Messer Gaas, совладельцами которой являются эстонский промышленный концерн BLRT и крупнейшая немецкая частная газовая компания Messer.

Член правления Auvere Gaas и Elme Messer Gaas Игорь Берман рассказал, что запуск завода планируется на первый квартал 2027 года. Производство медицинского кислорода еще нужно будет сертифицировать. Берман рассчитывает, что это будет сделано в первом, максимум – во втором квартале следующего года.

На заводе газов в Аувере запланировано 22 рабочих места, но при масштабировании деятельности штат может увеличиться. Работники сейчас проходят обучение. Найти специалистов нужной профессии и квалификации было непросто, но это проблема всей промышленности Эстонии, добавил Игорь Берман.

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Кроме медицинского кислорода на заводе в Аувере будут выделять еще более чистый кислород, который используется в электронной промышленности, например, при производстве лазеров. Сейчас Эстонию обеспечивает им завод в Польше, сказал Берман.

Один ИИ будет управлять всеми заводами Elme Messer Gaas в Эстонии

Общий объем вложений в новый завод составил 35,5 млн евро, из которых 6,6 млн компании Auvere Gaas предоставляет Фонд справедливого перехода.

«Эти инвестиции – один из этапов. В следующем году мы планируем продолжать инвестировать в этот завод. Один из интересных этапов – это управление технологиями и системами завода с помощью искусственного интеллекта, – рассказал Берман. – ИИ даст нам возможность работать в тех режимах, при которых будет самая высокая эффективность и самое низкое энергопотребление. Человек должен “ловить” этот баланс, а искусственный интеллект обеспечит его, управляя всеми системами».

Планируется, что в будущем пульт управления с искусственным интеллектом возьмет под свой контроль также другие заводы, принадлежащие Elme Messer Gaas. В частности, завод по производству водорода, который уже работает в Нарве, рядом с заводом магнитов NEO. Водород, необходимый для производства магнитов, поставляется туда по трубопроводу. Но завод магнитов не является единственным клиентом, сказал Игорь Берман.

И еще одно предприятие, которое планируется подключить к общему пульту управления – завод в Ярваканди в Рапласком уезде.

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Новый завод Auvere Gaas строится в непосредственной близости от старого, который пока продолжает работу, хотя неизвестно, как долго он еще будет эксплуатироваться и доживет ли до ИИ-пульта.

Бизнес в России в подвешенном состоянии, в Украине развивается

Еще в 2023 году в BLRT говорили , что компания продала российскую дочернюю компанию и «сделка находится на утверждении государственных органов Российской Федерации». После начала войны крупные иностранные компании в России могут продать свой бизнес и уйти из страны только с разрешения российского правительства.

Сейчас Игорь Берман сказал ДВ, что ситуация с российскими активами с тех пор не изменилась:

«У нас нет никакой информации. Нам не удалось их продать, мы все время находимся в режиме ожидания, но это зависит от правительства, которое, в моем понимании, специально это делает, чтобы создавать проблемы. Мы потеряли полный контроль и перестали этим даже заниматься – на сегодняшний день на это нет ресурсов и даже повлиять на это как-то невозможно».

Берман заметил, что много внимания уделяется российским заводам, но у Elme Messer Gaas есть действующий бизнес в Украине: большой завод газов в Днепре и дополнительное предприятие в Харькове. С ними все пять лет войны также продолжает работать транспортная компания Elme Trans, полностью принадлежащая BLRT Grupp.

«Мы за годы войны в Украине инвестировали в Elme Messer Ukraine больше 14 миллионов евро и больше трех миллионов – в транспортную компанию. Это говорит о том, что есть риски, но есть здравость мышления, и мы продолжаем работать. Если говорить об Украине, то мы там на сегодня один из немногих участников газового рынка», – сказал Игорь Берман.