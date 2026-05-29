  • OMX Baltic0,16%310,13
  • OMX Riga0,17%901,92
  • OMX Tallinn0,36%2 107,52
  • OMX Vilnius−0,18%1 436,33
  • S&P 5000,26%7 583,55
  • DOW 300,72%51 034,32
  • Nasdaq 0,17%26 962,59
  • FTSE 100−0,16%10 409,28
  • Nikkei 2252,53%66 329,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%82,92
Делов-то: женщины в армии, серые мыши в политике, а рожать некому

Есть ли военная угроза в Эстонии? Необходимо ли обязать женщин служить в армии? Как решать проблему жесткого демографического кризиса (технически-то понятно как...)? Зачем люди работают на пропаганду? И является ли легендарнейший эстонский политик серой мышкой, хотя когда-то был крокодилом?
Крокодил или серая мышь? Приспособленец ли я дрожащий или на мнение право имею? Обсуждаем политика.
Сигналы о новой военной угрозе Эстонии продолжают поступать, а всем до лампочки. Don't look up? А как же знаменитое: «Хочешь мира – готовься к войне»?
Демографы посчитали с помощью штангенциркуля, что Эстония твердо и четко движется к вымиранию. Такими темпами скоро придется... призывать в армию женщин. Докатились? И как реагировать, что некоторые ученые методом триангуляции вычислили, что к концу 21 века в Эстонии останется 700 000 человек?
Пока жители Эстонии заняты снижением рождаемости,  эксперты предположили, что под такое дело нужно свернуть все грандиозные культурные проекты. Мол, раз вы там не это, то и оперу нечего смотреть. Хороший план сэкономить народные деньги?

Эстонского журналиста Baltnews Алексея Тоома признали виновным в нарушении международных санкций Европейского Союза. Возникает вопрос: что мотивирует людей отдавать свои силы и знания откровенной и кондовой пропаганде?
Вот, что выборы животворящие делают: политики начали говорить правду. Михаил Кылварт заявил, что нельзя давать избирателям ничем не подкрепленные обещания. В чем подвох: адекватно же звучит?!
Один из министров заявил, что он вам не обуза правительству и скоро себя еще покажет. Угадаете, кто?
