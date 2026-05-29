Назад ПОДКАСТЫ ДВ

29.05.26, 17:02 Делов-то: женщины в армии, серые мыши в политике, а рожать некому Есть ли военная угроза в Эстонии? Необходимо ли обязать женщин служить в армии? Как решать проблему жесткого демографического кризиса (технически-то понятно как...)? Зачем люди работают на пропаганду? И является ли легендарнейший эстонский политик серой мышкой, хотя когда-то был крокодилом?

Крокодил или серая мышь? Приспособленец ли я дрожащий или на мнение право имею? Обсуждаем политика.

Foto: искусственный интеллект

Сигналы о новой военной угрозе Эстонии продолжают поступать, а всем до лампочки. Don't look up? А как же знаменитое: «Хочешь мира – готовься к войне»?

Демографы посчитали с помощью штангенциркуля, что Эстония твердо и четко движется к вымиранию. Такими темпами скоро придется... призывать в армию женщин. Докатились? И как реагировать, что некоторые ученые методом триангуляции вычислили, что к концу 21 века в Эстонии останется 700 000 человек?

Пока жители Эстонии заняты снижением рождаемости, эксперты предположили, что под такое дело нужно свернуть все грандиозные культурные проекты. Мол, раз вы там не это, то и оперу нечего смотреть. Хороший план сэкономить народные деньги?

Статья продолжается после рекламы

Эстонского журналиста Baltnews Алексея Тоома признали виновным в нарушении международных санкций Европейского Союза. Возникает вопрос: что мотивирует людей отдавать свои силы и знания откровенной и кондовой пропаганде?

Вот, что выборы животворящие делают: политики начали говорить правду. Михаил Кылварт заявил, что нельзя давать избирателям ничем не подкрепленные обещания. В чем подвох: адекватно же звучит?!

Один из министров заявил, что он вам не обуза правительству и скоро себя еще покажет. Угадаете, кто?