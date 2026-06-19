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Делов-то: Трамп качает мир на нефтяных качелях, Москва в огне, а Нарва подбивает цифры

Украинские атаки на Москву и российские на Киев, Версальское перемирие на Ближнем востоке и результаты госэкзаменов в Эстонии - обсуждаем самые важные темы недели в подкасте “Делов-то”!
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  • Foto: искусственный интеллект
Суд объявил банкротом Тартуское кредитно-сберегательное общество, привлекшее около 40 млн евро. Банкротный управляющий, изучая дела общества, уже заявил, что, возможно, было совершено преступление. Это знак того, что государство все делало правильно, фактически ликвидируя такую форму финансовых учреждений? Или опять правительство Михала хочет причесать всех под одну гребенку, и все зарегулировать?
По сравнению с прошлым годом средние баллы по всем госэкзаменам повысились или остались прежними, немного снизился только средний балл за экзамен по математике узкого курса. При этом департамент по делам образования и молодежи обеспокоен углубляющимся разрывом между результатами экзаменов по математике у русскоязычных и эстоноязычных детей.
О том, чем она вызвана, и всегда ли русские дети хуже обращались с цифрами, рассказал ДВ, самый известный в Ида-Вирумаа учитель математики, тренер олимпиадников и медалистов и почетный гражданин Нарвы Александр Сутырин.
Что государство, родители или может быть даже частные компании могли бы сделать, чтоб дети всерьез вовлекались в математическую учебу?
Департамент конкуренции порекомендовал топливным компаниям воздерживаться от публичных комментариев по поводу цен на топливо или возможных изменений этих цен, отметив, что ведомство не считает это ограничением публичной коммуникации предприятий. Причина в том, что это “мешает коммерческой неопределенности”. Цитата: – Конкуренция работает лучше тогда, когда предприниматели формируют свою ценовую политику самостоятельно и не опираются на намеки или ожидания конкурентов. Топливные фирмы удивляются и говорят, что с ними подобными мыслями департамент раньше не делился.
Тучи черного дыма и пожары над Москвой. Столица РФ подверглась крупнейшей атаке с начала войны В Капотне загорелся нефтеперерабатывающий завод, уже атакованный за день до этого. Обломки дронов упали на торговый центр «Садовод» и крышу торгового центра «Мега Белая дача». Все четыре московских аэропорта после атаки закрылись. Это новая фаза войны? И значит ли эта новая фаза что-то новое и для Эстонии?
Иран и США подписали предварительное мирное соглашение, подтвердил президент США Дональд Трамп и иранский МИД. Меморандум о взаимопонимании сроком на 60 дней предполагает прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, снятие санкций с Тегерана и создание фонда восстановления Ирана. Тегеран обещает не ковать ядерное оружие, совсем как при Обаме. Это и правда мир или только передышка? И стоило ли вообще лезть Америке в очередную ближневосточную заварушку, чтоб вернуться с таким результатом?
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