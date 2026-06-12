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Делов-то: Каю Каллас сократят на работе? «Нарвская газета» в коме, космические амбиции Илона Маска

Обсуждаем IPO SpaceХ, крах «Нарвской газеты» и потенциальный разгон дипломатического ведомства ЕС во главе с Каей Каллас. Ну и заодно таллиннскую борьбу с архитектурными излишествами.
Реалистичный прогноз, как могут пройти переговоры России и ЕС.
  • Реалистичный прогноз, как могут пройти переговоры России и ЕС.
  • Foto: искусственный интеллект
В студии подкаста «Делов-то!» главный редактор ДВ Олеся Лагашина, журналисты Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин.
SpaceХ вышла на IPO! Компанию оценили в 1,77 триллиона долларов. Илон Маск станет первым триллионером, если акции не подешевеют на торгах в ближайшие недели, когда рынок будет их «переваривать». Годное IPO? Маск опять всех переиграл? Стал ли космос ближе к нам?
Кая Каллас разозлила всех? Как писала на этой неделе Financial Times (FT), в настоящее время Франция, Германия и другие европейские страны обсуждают возможность реформирования дипломатической службы Евросоюза. Каю Каллас могут лишить части полномочий.
Заслуженно? Или это заговор ради сепаратных переговоров с Россией? А может это Урсула фон дер Ляйен ревнует к эстонской «железной леди»?
В ЕС спорят, кто будет говорить с Россией. Стубб не захотел, зато Украина уже предложила чиновника-переговорщика. Будет ли диалог между Россией, ЕС и Украиной?
Одна из старейших русскоязычных газет Эстонии – «Нарвская газета» – то ли на грани, то ли за гранью прекращения деятельности. Редакция осталась без сотрудников, и на этой неделе читатели уже не получат свежий номер. Владелец издания Леонид Цингиссер настаивает, что не все еще потеряно, и винит в проблемах лично Кадри Райк и «мейнстримные СМИ».
Пациент (в смысле, «Нарвская газета») скорее жив или мертв? Можно ли вообще делать успешный бизнес на русскоязычном издании в Нарве?
Скажи нет архитекторам! Мэр Таллинна считает, что привлечение архитекторов при строительстве столичных зданий и объектов обходится городу слишком дорого. По словам мэра Пеэтера Раудсеппа, необходимо внедрять стандартные решения. Грядет новая эра хрущевок и типовых школ? Радоваться этому или огорчаться?
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