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Делов-то: двухголовую Нарву не поделить, промышленность стонет под гнетом регуляций ЕС

Демонстрируем отрицательный рост в промышленности! Письмо Зеленского кремлевскому султану, политический кризис в Нарве (надо же!), а евробюрократы регулируют огурцы — эти и другие темы недели обсуждаем в подкасте «Делов-то»!
Отродясь такого не бывало, и опять то же самое: Нарва изобрела два мэра. Сколько этот цирк будет продолжаться? Почему все это случается именно в этом городе?
  • Отродясь такого не бывало, и опять то же самое: Нарва изобрела два мэра. Сколько этот цирк будет продолжаться? Почему все это случается именно в этом городе?
  • Foto: искусственный интеллект
В студии биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов, журналисты Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин.
В Нарве на этой неделе одновременно появилось сразу два мэра. К какой категории отнести эту новость: курьезной, ужасной, или кринжовой? Как побороть вечный кризис?
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором призвал провести личную встречу, чтобы обсудить завершение войны. Кому именно это письмо было адресовано — украинцам, европейцам, элитам РФ? В студии подкаста мнения категорически разделились.
На этой неделе было объявлено в 1638-й раз о начале подготовки к официальному открытию первого переговорного кластера в рамках вступления Украины и Молдовы в ЕС. В этот раз точно вступят? И кто кому больше нужен: ЕС Украине или Украина ЕС? Спорим о Маастрихтских критериях.
Производство успешно катится в пропасть - но не во всех отраслях! Проклятые евробюрократы все зарегулировали? Или они спасают наш рынок от страшной монополизации? Решится ли хоть один политик включить регуляторную гильотину?
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