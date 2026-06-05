Назад Делов-то: двухголовую Нарву не поделить, промышленность стонет под гнетом регуляций ЕС Демонстрируем отрицательный рост в промышленности! Письмо Зеленского кремлевскому султану, политический кризис в Нарве (надо же!), а евробюрократы регулируют огурцы — эти и другие темы недели обсуждаем в подкасте «Делов-то»!

В студии биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов, журналисты Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин.

В Нарве на этой неделе одновременно появилось сразу два мэра. К какой категории отнести эту новость: курьезной, ужасной, или кринжовой? Как побороть вечный кризис?

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором призвал провести личную встречу, чтобы обсудить завершение войны. Кому именно это письмо было адресовано — украинцам, европейцам, элитам РФ? В студии подкаста мнения категорически разделились.

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На этой неделе было объявлено в 1638-й раз о начале подготовки к официальному открытию первого переговорного кластера в рамках вступления Украины и Молдовы в ЕС. В этот раз точно вступят? И кто кому больше нужен: ЕС Украине или Украина ЕС? Спорим о Маастрихтских критериях.

Производство успешно катится в пропасть - но не во всех отраслях! Проклятые евробюрократы все зарегулировали? Или они спасают наш рынок от страшной монополизации? Решится ли хоть один политик включить регуляторную гильотину?