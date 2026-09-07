Планка в 5000 евро все ближе: где предложения по зарплате растут быстрее всего?

Министр образования Кристина Каллас говорит, что общество возложило на школы задачи, которые раньше выполнялись семьей. В то же время система образования должна удерживать в школе тех молодых людей, которые раньше просто исчезали после начальной школы, осуществить переход к эстоноязычному обучению и найти деньги на зарплату учителей.