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Планка в 5000 евро все ближе: где предложения по зарплате растут быстрее всего?

Недавний анализ зарплат от CVKeskus показывает, что предложения по оплате труда в разных профессиях меняются очень неравномерно. Особенно в вакансиях заметны резкий рост зарплат ИТ-специалистов и повышение прозрачности оплаты труда.
Директор по маркетингу CVKeskus Хенри Аувяэрт.
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