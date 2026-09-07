Планка в 5000 евро все ближе: где предложения по зарплате растут быстрее всего?
Недавний анализ зарплат от CVKeskus показывает, что предложения по оплате труда в разных профессиях меняются очень неравномерно. Особенно в вакансиях заметны резкий рост зарплат ИТ-специалистов и повышение прозрачности оплаты труда.
Еще недавно об Эстонии писали как о балтийском «тигре» – цифровое государство, налоговый рай для стартапов, витрина реформ для всей Восточной Европы. Сегодня она слегка помутнела. Что же пошло не так – задается вопросом Петер Зашев.
Министр образования Кристина Каллас говорит, что общество возложило на школы задачи, которые раньше выполнялись семьей. В то же время система образования должна удерживать в школе тех молодых людей, которые раньше просто исчезали после начальной школы, осуществить переход к эстоноязычному обучению и найти деньги на зарплату учителей.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.