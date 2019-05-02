Фирмы недвижимости в ожидании снижения активности, но роста цен

Число сделок с жилыми и коммерческими площадями сокращается, но цены на недвижимость и аренду растут, следует из исследования Союза эстонских фирм недвижимости (EKFL).

Фото: Андрас Кралла

«Причиной этому - рост цен на строительство, что неизбежно оказывает влияние на стоимость сделок. Сокращение числа сделок можно объяснить насыщением в некоторых сегментах рынка, где ранее сделки совершались очень активно», - сказал член правления EKFL Тыну Тоомпарк.

«Чрезмерного оптимизма на рынке не видно, но и голоса пессимистов не сильно слышны. Разумно оптимистичные ожидания дают смелость предположить, что взвешенное развитие продолжится, так как ни в экономике, ни на рынке недвижимости событий, которые бы привнесли фундаментальные изменения, не произошло», - прокомментировал Тыну Тоомпарк результаты исследования.