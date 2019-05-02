Иностранец в Эстонии получает зарплату на треть выше местного работника

Иностранцы, которые работают, например, в эстонских фирмах информационно-коммуникационных технологий, получают зарплату на 66% больше, чем средняя по сектору. Разница более чем в 1300 евро.

Фото: Андрас Кралла

Из исследования, которое опубликовала Торгово-промышленная палата, следует, что, по данным на прошлый год, в информационно-коммуникационных фирмах средняя зарплата составила 1964 евро. В то же время работники на основе краткосрочных контрактов зарабатывают в среднем 2155 евро, а иностранцы с эстонских видом на жительство - 3275 евро.

Ни в одном другом секторе работники с эстонским видом на жительство не получают такой высокой зарплаты. Далее за информационно-коммуникационными фирмами следует финансовый и страховой секторы, где брутто-зарплата - 2741 евро, а в сфере образования - 2206 евро.

Если работники с эстонским видом на жительство в фирмах информационно-коммуникационных технологий получали на более чем 1300 больше своих эстонских коллег, то в сфере здравоохранения разница составляла 1000 евро, в образовании 900 евро и в сфере розничной и оптовой торговли разница от средней по сектору зарплаты составляла 600 евро.

Заказанное Торгово-промышленной палатой исследование, которое составил Департамент статистики, опровергает миф, что в Эстонию приезжает лишь дешевая рабочая сила, которая выполняет простую работу. По данным исследования, зарплата иностранцев, которые работали в Эстонии на базе выданного вида на жительства, превышала в 2018 году среднюю по стране на одну треть. Так же и те иностранцы, которые в Эстонии работают на краткосрочной основе, зарабатывали больше. Например, в строительстве их зарплата была в среднем на 20% выше от средней по сектору.