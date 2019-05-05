Станция обработки отходов на Пальяссааре возобновила работу

В пятницу вновь начала работать станция обработки отходов на Пальяссааре, прошедшая с начала 2017 года основательный курс обновления. Оперировать на станции будет некоммерческое товарищество "Кескконнатеэнузед" (MTÜ Keskkonnateenused), сообщает Таллиннская горуправа. Поначалу станция не будет принимать опасные отходы.

Территория станции была очищена от загрязнения, обновлено асфальтовое покрытие площадки, сооружена новая ограда и установлены новые контейнеры для сортированного приема отходов. Проектирование и работы обошлись в 540 тысяч евро.

На станции принимают в неограниченном объеме макулатуру и картон, тару, пищевые масла и жиры, металлолом, комплектное электро- и электронное оборудование, годную к употреблению мебель.

В ограниченных количествах можно бесплатно сдать образовавшиеся в домашнем хозяйстве садово-огородные отходы (0,6 кубометра), в таком же объеме пригодную к употреблению одежду, 1 кубометр необработанной древесины, 1 кубометр маркированных отходов пластмассы, 8 автомобильных шин, 1 кубометр бетона, 1 кубометр предварительно рассортированных кирпичей, 1 кубометр плиток и керамических изделий, 1 кубометр листового стекла, и в определенных количества в будущем - опасные отходы. Превышающие эти пределы отходы можно сдать за плату.

Станция будет закрыта по вторникам, открыта в рабочие дни с 12 до 20 часов, по субботам и воскресеньям - с 10 до 18 часов.