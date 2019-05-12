Три российских бизнесмена вошли в ТОП-10 богатейших людей Великобритании

Роман Абрамович. Фото: Reuters/Scanpix

В десятку богатейших людей Великобритании по версии газеты The Times вошли трое россиян - миллиардеры Алишер Усманов, Роман Абрамович и Михаил Фридман.

Усманов сохранил в рейтинге восьмое место, за год состояние основного акционера USM Holdings увеличилось на 783 млн фунтов стерлингов (около $1 млрд) до 11,3 млрд фунтов ($14,7 млрд), сообщают «Ведомости».

Состояние Абрамовича оценивается изданием в 11,2 млрд фунтов стерлингов ($14,6 млрд). За год инвестор поднялся в рейтинге с 13-го на девятое место, увеличив свои активы на 1,9 млрд фунтов ($2,5 млрд). Он продал свои 24% акций «Первого канала», а его доля в металлургической и горнодобывающей компании Evraz оценивается в 2,73 млрд фунтов ($3,55 млрд).

Фридман оказался в рейтинге The Times впервые. Совладелец LetterOne Holdings и «Альфа-групп» занимает 10-е место с состоянием в размере 10,9 млрд фунтов стерлингов ($14,2 млрд).