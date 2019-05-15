Стартовало строительство самого высокого жилого дома в Эстонии

Вчера был заложен краеугольный камень 20-этажного здания Torn, которое станет самым высоким жилым домом Эстонии.

Здание будет построено осенью 2020 года в Таллинне по адресу Сеэби, 1 (район Кристийне). Как утверждает компания Endover, которая является девелопером проекта, в будущем вокруг здания может образоваться нечто вроде «маленького Манхэттена».

Как сообщало предприятие в начале мая, сейчас строительство Torn вышло на нулевой цикл, то есть ведутся подземные работы, выкопан котлован для фундамента, проводятся бетонные работы для сооружения подземной парковки. Наземные строительные работы стартуют в начале предстоящего лета.

В здании запланировано 170 2-4-комнатных квартир площадью 36-77 квадратных метров. На верхнем этаже будут располагаться квартиры класса люкс, размер которых будет начинаться от 150 квадратных метров.

Также в здании предусмотрены зоны общественного пользования: лаунж для проведения досуга с зоной для тренировок, помещения для организации праздников с комплексом саун, террасы, парковка внутри здания, детская площадка. На начало мая в Torn продано 38% квартир.