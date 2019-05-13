Цены на недвижимость топчутся на месте

Индекс Pindi, отражающий стоимость квадратного метра квартир в крупнейших городах Эстонии, в апреле понизился на 1,3%, достигнув 1430 евро за квадратный метр. Аналогичный уровень цен был в прошлый раз отмечен в конце 2016 года.

Единственным процветающим сектором, по словам Соомана, в настоящее время является рынок жилых новостроек. Фото: Andras Kralla

В марте индекс Pindi составлял 1449 евро/м². Если в марте в индексированных городах было заключено 1315 сделок с квартирной собственностью, то в апреле количество сделок составило 1343.

Для сравнения – в апреле 2018 года в индексированных городах было заключено 1249 сделок с квартирной собственностью.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман отметил, что уровень цен на квартиры за последние пару лет колебался вверх-вниз. «Однако ни количество сделок, ни стабильный уровень цен никоим образом не поддерживают распространяемые народной молвой слухи о буме в сфере недвижимости», - добавил Сооман. «Банки проявляют осторожность, покупатели - осмотрительность, и единственным процветающим сектором в настоящее время является рынок жилых новостроек, поскольку молодые семьи отдают предпочтение новому жилью перед старым жилым фондом», - пояснил он.

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При сопоставлении с пиком цен, отмеченным в декабре 2018 года, индекс находится ниже на 6,1 процента. По сравнению с самым низким за последние годы показателем, зафиксированным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi расположен выше на 129 процентов.

При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра сделок купли-продажи с квартирной собственностью, совершенных во всех уездных центрах, а также Кохтла-Ярве и Нарве.