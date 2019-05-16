Еврокомиссия оштрафовала пять банков за валютные махинации

Европейская Комиссия назначила пяти крупным банкам в штраф в размере миллиарда евро за создание картеля.

Barclays - один из оштрафованных банков. Фото: TOLGA AKMEN

Штраф поделен между пяти банками: Barclays (200 млн евро), Royal Bank of Scotland (250 млн евро), Citigroup (310 млн евро), JPMorgan (228 млн евро) и японским банком MUFG (70 млн евро). Наказание обошло стороной банк UBS, который сообщил о существовании картеля Еврокомиссии. В противном случае он также должен был бы оплатить штраф в размере 285 млн евро.

Расследование Комиссии велось с 2013 года. Оно показало, что некоторые трейдеры, отвечающие за спотовую торговлю валютами от имени названных банков, обменивались конфиденциальной информацией и торговыми планами, а также координировали свои действия в специально созданных для этого онлайн-чатах.

Один из этих чатов, носивший название "Three Way Banana Split", действовал на протяжении шести лет. Другой - "Essex Express" - три года.

Участники чатов делились информацией о ценах и объемах конкретных сделок, что позволяло им принимать информированные решения о том, продавать или покупать валюты, и когда это делать.

Обмен информацией также позволял трейдерам действовать скоординировано – например, один трейдер мог временно воздерживаться от торговли, чтобы не мешать другому трейдеру в чате.

Соглашения касались сделок с обменом 11 разных валют - от японских йен до датских крон.

Статья 101 Договора о функционировании Европейского Союза (TFEU) и статья 53 Соглашения о ЕЭЗ запрещают картеля и другие ограничивающие виды деловой практики.