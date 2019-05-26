Илон Маск - самый высокооплачиваемый руководитель в США

Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года.

Гендиректор Tesla Илон Маск Фото: REUTERS/Bobby Yip/File Photo

Абсолютным лидером стал гендиректор Tesla Илон Маск, вознаграждение которого в сравнении с 2017 годом выросло на 4 575 310% и составило $ 2,284 млрд, передает Коммерсант. Зарплата бизнесмена из этой суммы составила только $55 тыс., остальная часть суммы - опционы на акции компании. При этом средняя заработная плата сотрудников компании - $55,1 тыс. По этому показателю Tesla занимает 138 место рейтинга.

Топ-10 самых высокооплачиваемых глав компаний США:

Гендиректор Tesla Илон Маск, $2,284 млрд (против $0,050 млн в 2017 году);

Президент и CEO Discovery Inc. Дэвид Заслав, $129 млн (против $42 млн);

CEO Palo Alto Networks Найкш Арора, $125 млн (данные не указаны);

Член совета директоров Oracle Майкл Херд, $108 млн ($41 млн);

Гендиректор Oracle Сафра Кац, $108 млн ($41 млн);

Гендиректор T-Mobile US Джон Леджер, $67 млн ($24 млн);

Президент и CEO The Walt Disney Роберт Айгер, $66 млн ($36 млн);

Президент и гендиректор PTC Джеймс Хеппельманн, $50 млн ($11 млн);

Президент Este Lauder Фабрицио Фрида, $48 млн ($18 млн);

СEO J2 Global Вивек Шах, $45 млн (данные не указаны).