В третьем квартале уровень безработицы был самым низким в этом столетии

В третьем квартале уровень безработицы составил 3,9%, уровень участия в рабочей силе 71,9% и уровень трудовой занятости 69%. Оценочное число занятых было 677 300, что в сравнении с этим же кварталом 2018 года на 10 700 больше, сообщает Департамент статистики. Численность долговременно безработных также снизилась.

Фото: Raul Mee

В сравнении с этим же кварталом прошлого года уровень безработицы снизился на 1,3 процентных пункта. Уровень участия в рабочей силе и уровень трудовой занятости остались на том же уровне.