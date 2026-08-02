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Потребность в энергии растет: эта акция из сектора атомной энергетики в будущем может выстрелить

Около 16 долларов за акцию Nano Nuclear Energy (NASDAQ: NNE) могут со временем превратиться из скромной ставки в весьма значительную сумму – если компания реализует свой потенциал в течение ближайших десятилетий.
По оценке аналитиков Bank of America, атомная энергетика в течение ближайших 25 лет может открыть рыночную возможность объемом до 10 триллионов долларов.
  • По оценке аналитиков Bank of America, атомная энергетика в течение ближайших 25 лет может открыть рыночную возможность объемом до 10 триллионов долларов.
  • Foto: AFP/Scanpix
Рост не объясняется лишь низкой ценой. Любая кажущаяся дешевой акция может кратковременно резко подскочить, но долгосрочный рост способны удерживать только те компании, у которых есть убедительная бизнес‑модель, пишет Yahoo Finance.
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