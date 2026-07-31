Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,09%313,6
  • OMX Riga0,79%924,31
  • OMX Tallinn−0,03%2 144,49
  • OMX Vilnius−0,36%1 499,58
  • S&P 5001,66%7 437,63
  • DOW 301,19%52 208,06
  • Nasdaq 2,78%25 122,18
  • FTSE 1000,56%10 958,64
  • Nikkei 2254,03%64 362,02
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%91,21
  • OMX Baltic−0,09%313,6
  • OMX Riga0,79%924,31
  • OMX Tallinn−0,03%2 144,49
  • OMX Vilnius−0,36%1 499,58
  • S&P 5001,66%7 437,63
  • DOW 301,19%52 208,06
  • Nasdaq 2,78%25 122,18
  • FTSE 1000,56%10 958,64
  • Nikkei 2254,03%64 362,02
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%91,21

Квартиры в новостройках стало сложнее продать, но цены продавцы не снижают

По словам специалистов в области недвижимости, сейчас относительно квартир в новостройках образовался рынок покупателя: предложения много, круг покупателей ограничен, а застройщики цены не снижают. Худшее, что могут сделать политики, - попытаться их регулировать, говорит Тыну Тоомпарк: “Я хорошо помню, что такое СССР. И лучшее, что можно делать - это не слушать марксистов-ленинистов”.
На рынке новостроек возник рынок покупателя (иллюстративное фото)
  • На рынке новостроек возник рынок покупателя (иллюстративное фото)
  • Foto: Кен Мюрк / ERR / Scanpix
Как отмечает консультант и аналитик недвижимости и владелец Adaur Grupp Тыну Тоомпарк, цены на квартиры растут, но медленнее, чем средняя зарплата, а это означает, что доступность жилья в Эстонии увеличивается.
При этом в случае Таллинна спрос и предложение на вторичное жилье сбалансированы без перекосов, а вот на рынке новостроек сейчас наблюдается рынок покупателя, считает он.
«Тут двух мнений быть не может: предложения полно, покупателей мало. Сейчас на продажу выставлено 3200 новых квартир, треть из которых уже готовы к эксплуатации. За прошлый год было продано 1600 квартир, и примерно 2000 было выставлено на продажу - это много (в среднем на каждую проданную квартиру приходится 1,3 новых). Покупатели считают квартиры слишком дорогими, но статистика этого не подтверждает: соотношение цены квадратного метра за квартиру в новостройке и средней зарплаты сейчас такое же, как было десять лет назад», - говорит Тоомпарк.

Конкуренция бешеная

«У меня новый дом на Юхкентали 13, а прямо напротив - Kalevi Maja от 1Partner, - иллюстрирует обильное предложение на сегодняшнем рынке жилья в новостройках совладелец Ferea Estate OÜ Юлия Ферман. - И потенциальный приобретатель недвижимости всегда ходит и туда и туда. Конкуренция сейчас бешеная».
По ее словам, рынок покупателя сейчас в том числе поддерживается тем, что квартиры в новостройках стоят на 30-40% дороже, чем на вторичном рынке, что ограничивает потенциальный круг приобретателей такого жилья.
Квартира на третьем этаже без лифта? Уже не очень хотят покупать.
Марина Ходус
ведущий лицензированный маклер Uus Maa
«Рынок покупателя у нас царит уже года три, - подтверждает ведущий лицензированный маклер Uus Maa Марина Ходус. - Euribor достигал 4% (жилье сейчас редко покупают без кредита), экономическое положение людей ухудшалось, цены на строительство росли. Да, был небольшой прирост, когда Euribor снизился до 2%, но все равно уклон идет в сторону вторички».
По ее словам, вторичный рынок квартир по-прежнему активен, и на нем акцент сместился в сторону удобства - реновированные квартиры стали цениться больше. «Самостоятельно делать ремонт - дорого, да и найти хорошего строителя - вызов. Сейчас делается уклон в сторону удобства. Квартира на третьем этаже без лифта? Уже не очень хотят покупать», - приводит пример она.
Большого оптимизма в отношении будущего Ходус не испытывает, ожидая, что цены и активность останутся примерно такими же, как сейчас. «Многое будет зависеть от банков. Euribor уже 2,6% - если он поднимется до трех, то это явно не лучшим образом скажется на активности. К тому же, нам обещают высокие цены на коммунальные услуги этой зимой», - перечисляет она факторы, которые могут сказаться на рынке жилья.

Продавцы цены не снижают

Превалирующее предложение по отношению к спросу по законам рыночной экономики должно приводить к снижению цен, однако на практике этого не происходит. По словам Тоомпарка, застройщикам выгоднее держать квартиры непроданными, нежели снижать цены.
«Если ты сейчас снизишь цены и распродашь квартиры, то следующий проект, который ты начнешь строить, обойдется тебе дороже: цены на строительство растут из-за удорожания рабочей силы и энергии», - поясняет он.
«К тому же, с этого месяца начинают действовать требования по строительству убежищ. Умные ученые теоретизируют, что это должно поднять цены всего на пару процентов, но они не подумали о том, что ты не можешь продать убежище по цене квартиры. Если ты строишь с убежищем - это минус 10 процентов выручки», - добавил он.

Горячие новости

  • 30.07.26, 06:00
Местные сети торгуют китайской продукцией – и она стоит дешевле, чем на Temu
  • 28.07.26, 13:01
Ведущие предприниматели Эстонии приобрели крупную долю в дата-центре. «Десятки и десятки миллионов»
Раху, Кяо, Кару, Виллиг и другие известные инвесторы
  • 27.07.26, 18:40
Отт Тянак выходит из числа владельцев Mustamäe Spa
  • KM
  • 11.06.26, 10:33
Таллиннский порт тестирует сеть 5G+: заменит ли мобильная связь часть кабельных соединений
«Когда поезд запущен, застройщик уже не может его остановить, - говорит Ферман. - Он, может, десять лет детальную планировку делал, и только от того, что сейчас ухудшилась экономическая ситуация, деятельность не прекратит».
Продавцы не хотят снижать цены, но при этом готовы привлекать покупателей с помощью особых предложений. «Чаще всего делают скидку на парковку, кладовку, на какие-то побочные моменты а-ля “Мы вам за полгода заплатим коммуналку”. Могут продать квартиру с готовой кухней», - перечисляет Ферман льготы, по которым застройщики готовы идти на уступки, лишь бы не снижать цены.
«Все в разумных пределах, - уточняет владелец застройщика Eco Advice Антон Никитин. - Например, мы сейчас начали продажи одного проекта в Кадриорге. Забронированы 54% квартир, причем, мы это сделали за пару месяцев. Такой результат из-за места: других предложений нет, адекватная цена. Но никаких скидок мы не делаем».
«А в других проектах уже цену приходится постепенно опускать, но в рамках, скажем, процента на два. Если объект завис уже долгое время, то можем сделать скидку в 5%. Но не больше», - уточняет он.
Никитин использует простое правило: если про объект спрашивают, интересуются им, то значит, он востребован, и поводов делать скидки нет. Тишина означает необходимость идти на уступки. «Это касается и рынка аренды: если есть запросы (хоть какой-то диалог), опускать цену нет смысла - рано или поздно клиент найдется. Если их нет, начинаешь задумываться: возможно промахнулся с ценой», - говорит он.
«Вообще, если говорить об условиях, то по некоторым новым домам первые 20-30% квартир можно получить по самой выгодной цене, поскольку банк требует, чтобы такой объем уже был предварительно продан, чтобы выдать кредит. Когда эта доля набрана, далее идут квартиры по максимальной цене. Ну и “остатки” как обычно продаются чуть дешевле», - отмечает он.
«Фирмы, которые сейчас строят, хорошо капитализированы, - объясняет Ходус, почему продавцы могут позволить себе не делать скидок, даже если квартиры в новостройках не продаются. - Многие даже не берут кредиты, могут себе позволить цены не снижать».

Цены на съемное жилье не растут

На рынке аренды сегодня тоже благоприятная ситуация для арендатора: предложения сейчас много. По оценке Никитина, средняя доходность арендной квартиры в новостройке на данный момент составляет около 4,5% при ежегодном приросте стоимости в 3% (то есть, потенциальную доходность он оценивает как 7-8% в год).
Если будешь сидеть на своей цене, которая была четыре года назад, можешь сидеть еще очень долго
Марина Ходус
ведущий лицензированный маклер Uus Maa
«Сегодняшние цены на аренду квартиры очень гибкие, - констатирует Тоомпарк. - За последние годы они идут скорее горизонтально (за исключением начала 2022 года, когда был приток беженцев). Цены сейчас выше, чем в 2020 году, но не намного. С учетом того, что цены на покупку квартиры и процентные ставки выросли, это делает доходность от сдачи внаем ниже, и активность инвесторов на арендном рынке уменьшилась».
«Цена держится - даже чуть-чуть упала. Если хочешь сдать, надо быть гибким. Если будешь сидеть на своей цене, которая была четыре года назад, можешь сидеть очень долго, - вторит ему ведущий лицензированный маклер Uus Maa Марина Ходус.
Впрочем, ближайшие месяцы сейчас с точки зрения сдачи квартиры внаем - благоприятное время, отмечает она: скоро учебный год, и студенты ищут жилье. В июле и августе ожидается приток жилья, сданного в аренду, соглашается Тоомпарк. К тому же, у владельцев квартир летом есть еще одна, временная, альтернатива. «В условиях тропического эстонского лета некоторые владельцы квартир сдают их краткосрочно в через Airbnb и Booking.com, - поясняет он.
«Весной сдать квартиру в аренду было довольно сложно (сейчас, в конце лета попроще - студенты), - говорит Ходус. - Удлинились сроки продажи квартир, поэтому многие сейчас параллельно продают квартиру и ее же сдают. Из-за того, что исчезли российские туристы, многие квартиры, которые раньше сдавались краткосрочно, вышли на рынок долгосрочной - предложения стало больше, арендные квартиры уходят медленнее».

Хотите позволить себе жилье? Не слушайте марксистов

В отличие от крупных городов вроде Нью-Йорка или Лондона, в Таллинне не возникло проблемы чрезмерного удорожания жилья, когда для многих категорий населения оно становится недоступным. Тоомпарк считает, что в Эстонии так произошло благодаря отсутствию регуляций.
«У нас нет таких проблем с доступностью жилья, как в Берлине, Амстердаме, Вене или Барселоне, - констатирует он. - Потому что там “умные” политики начали регулировать цены. А оно приводит к дефициту. Точка. Если кто-то мне не верит, пусть изучит новейшую историю Советского Союза или Беларуси».
Мне уже 50 лет, я хорошо помню, что такое СССР и сам стоял час в очереди за хлебом. И лучшее, что можно делать - это не слушать марксистов-ленинистов
Тыну Тоомпарк
Аналитик и консультант по недвижимости, владелец Adaur Grupp
«Если рынок считает, что нормальная цена за наем квартиры - 15 евро за квадратный метр, а “умный” политик говорит, что выше 10 евро нельзя, то инвестор не будет вкладывать деньги в покупку квартиры. Так и возникает дефицит», - поясняет Тоомпарк.
Предложения по регулированию цен уже начинают звучать и в Эстонии. «”Умные” ученые из Тартуского университета уже высказывают “хорошие” идеи, как сделать так, чтобы дефицит возник и в Таллинне. Они просят Министерство климата начать регулировать цены, примерно как Нью-Йорке и Лондоне», - предостерегает он.
«Они пытаются продать министерству идею, что прибыль хороша только в том случае, если ее получает местное самоуправление. Что частный арендодатель - это плохо, а муниципальный - это хорошо. Мне уже 50 лет, я хорошо помню, что такое СССР и сам стоял час в очереди за хлебом. И лучшее, что можно делать - это не слушать марксистов-ленинистов. Я не понимаю, как можно быть настолько далекими от жизни, чтобы на полном серьезе считать, что появление новых квартир и увеличение конкуренции повышают цены», - добавил Тоомпарк.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

По оценке Тыну Тоомпарка, если сравнивать только ежемесячные расходы, аренда пока обходится несколько дешевле, чем содержание аналогичной квартиры в собственности.
  • 24.07.26, 08:23
Купить или отдать за аренду более 30 000 евро: покупка квартиры на время учебы окупается минимум за пять лет
Инвестор в недвижимость Пеэтер Пяртель отмечает, что в Эстонии немало инвесторов, которые успешно работают на рынке уже более десяти лет и чьи запросы теперь начали меняться.
  • 22.07.26, 17:14
Инвесторы в недвижимость все чаще смотрят за пределы Таллинна
Работники, которые за полтора года привели запущенное здание в порядок, требуют невыплаченную зарплату через комиссию по трудовым спорам и суд, однако переход компании к «могильщику фирм» может означать, что они так и останутся без денег.
  • 29.07.26, 08:18
Cтроительная компания, выигравшая миллионный проект на Хийумаа, влезла в долги и перешла к «могильщику фирм»
Аналитическая компания Enlight Research ожидала от Liven значительно большей выручки и меньшего убытка. По словам главы Liven Андеро Лаура, скромный финансовый результат был ожидаемым.
  • 30.07.26, 11:54
Чистый убыток Liven оказался хуже прогноза аналитиков
Хотя многие эстонцы считают, что хорошо знают Финляндию, Саймаа для многих становится настоящим открытием.
  • KM
  • 19.06.26, 17:58
Время как новая роскошь: руководители всё чаще выбирают отдых, где не нужно всё организовывать самостоятельно
Хотя я понимаю, что приобретение недвижимости может оказаться для молодого человека непростой задачей, я не считаю, что собственное жилье непременно останется недоступным для того, кто действительно стремится его купить. Многое зависит от силы воли, последовательности и готовности делать выбор.
  • 15.07.26, 08:31
Дом мечты в 26 лет: как мы за год накопили 28 000 евро на первоначальный взнос
«Очевидно, эта ситуация никого не устраивает – ни их, ни нас», – сказал девелопер Карл Урбаник.
  • 16.07.26, 08:12
Строительство вилл на Бали, привлекавших высокой доходностью, затягивается. «Некоторые инвесторы очень недовольны»
История девелопера недвижимости на Бали

Самые читаемые

1
Подсказка
  • 30.07.26, 06:00
Местные сети торгуют китайской продукцией – и она стоит дешевле, чем на Temu
2
Биржа
  • 29.07.26, 18:53
Arco Vara продала падел-центр основателю Yolo Group за несколько миллионов евро
3
Новости
  • 28.07.26, 17:02
Подозреваемая в мошенничестве криптокомпания движется к банкротству
4
Новости
  • 28.07.26, 15:04
Эстонская компания приобрела три центра логистического гиганта в Эстонии
5
Новости
  • 28.07.26, 13:01
Ведущие предприниматели Эстонии приобрели крупную долю в дата-центре. «Десятки и десятки миллионов»
Раху, Кяо, Кару, Виллиг и другие известные инвесторы
6
Биржа
  • 30.07.26, 10:56
Убыток Arco Vara усугубился

Последние новости

Интервью
  • 31.07.26, 12:10
Топ-менеджер DHL делает ставку на Эстонию. Новый терминал в Таллинне обеспечил немецкому логистическому гиганту мощный рост
Большое интервью
Новости
  • 31.07.26, 10:22
Tallinna Vesi завершила второй квартал с убытком
Новости
  • 31.07.26, 09:52
Латвия пока не определилась со сроками Rail Baltic
Новости
  • 31.07.26, 08:50
Рост цен в Эстонии замедлился до минимального за несколько лет уровня
Новости
  • 31.07.26, 08:39
Двухлетний спад завершился: в июне розничная торговля выросла
Биржа
  • 31.07.26, 08:16
Мощный рост Microsoft вызвал ралли на биржах США
Mнения
  • 31.07.26, 08:05
Петер Элам Хоканссон: я инвестирую в эстонский рынок капитала уже 27 лет, но меня беспокоит его будущее
Эпицентр
  • 31.07.26, 06:00
Квартиры в новостройках стало сложнее продать, но цены продавцы не снижают

Сейчас в фокусе

С появлением торговых площадок вроде AliExpress и Temu эстонским розничным сетям пришлось выживать в условиях жесткой конкуренции. Фото: скриншот сайта K-Rauta.
Подсказка
  • 30.07.26, 06:00
Местные сети торгуют китайской продукцией – и она стоит дешевле, чем на Temu
Распределение пенсионных накоплений между несколькими индексными фондами, которые инвестируют преимущественно в одни и те же мировые акции, может не дать желаемого эффекта. «Состав этих индексных фондов примерно на 90% совпадает», – отметила председатель совета Tuleva и обладатель титула «Инвестор года 2023» Кристи Сааре.
Биржа
  • 29.07.26, 15:55
Срок смены пенсионного фонда приближается: лучшие фонды показали двузначную доходность
Выбор не обязательно сводится к принципу «все или ничего»
«На мой взгляд, слово “кризис” в Эстонии полностью обесценилось. Его повсюду используют чрезмерно, и любое экономическое неудобство называют кризисом. Никакого кризиса нет. Мы нигде его не видим», – заявил в интервью предприниматель Вильяр Аракас.
Новости
  • 30.07.26, 14:21
Не скрывающий гордости Вильяр Аракас: «Конкурентам скажу – попробуйте повторить»
По словам генерального директора Arco Vara Райта Рийма, к концу года ожидается существенный рост выручки и улучшение прибыли.
Биржа
  • 30.07.26, 10:56
Убыток Arco Vara усугубился
По сообщению биржевой компании, цена расположенного в Пыхья-Таллинне падел-центра превысила его балансовую стоимость.
Биржа
  • 29.07.26, 18:53
Arco Vara продала падел-центр основателю Yolo Group за несколько миллионов евро
Исполнительный директор Mapri Ehitus Тармо Роос подчеркнул, что, несмотря на резкое падение прибыли, у компании на самом деле никогда не было серьезных проблем. Ни один год она не завершала с убытком.
Новости
  • 30.07.26, 08:07
Почти все крупные строительные компании потеряли прибыль
«Оборот увеличить легко, а вот наращивать его, сохранив прибыльность...»
Согласно экспресс-оценке, оживление экономики продолжилось примерно теми же темпами, что и в первом квартале.
Новости
  • 30.07.26, 08:45
Экономика Эстонии во втором квартале показала уверенный рост
Хотя многие эстонцы считают, что хорошо знают Финляндию, Саймаа для многих становится настоящим открытием.
  • KM
Content Marketing
  • 19.06.26, 17:58
Время как новая роскошь: руководители всё чаще выбирают отдых, где не нужно всё организовывать самостоятельно

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026