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Infortar мощно нарастил прибыль

Компания Infortar, чьи акции котируются на Таллиннской бирже, увеличила прибыль как во втором квартале, так и по итогам первого полугодия. Операционная прибыль за полугодие выросла на 94% по сравнению с прошлым годом.
Председатель правления Infortar Айн Ханшмидт считает, что одной из причин улучшения результатов биржевой компании стали более высокие показатели энергетического сектора.
  • Председатель правления Infortar Айн Ханшмидт считает, что одной из причин улучшения результатов биржевой компании стали более высокие показатели энергетического сектора.
  • Foto: Raul Mee
В первом полугодии Infortar увеличил операционную прибыль на 94%, до 51 млн евро. Показатель EBITDA вырос на 31%, до 111 млн евро, а выручка сократилась по сравнению с тем же периодом прошлого года на 0,6%, составив 946 млн евро. Объем инвестиций концерна за полугодие достиг 50 млн евро.
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