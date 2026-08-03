Infortar мощно нарастил прибыль

Компания Infortar, чьи акции котируются на Таллиннской бирже, увеличила прибыль как во втором квартале, так и по итогам первого полугодия. Операционная прибыль за полугодие выросла на 94% по сравнению с прошлым годом.
Председатель правления Infortar Айн Ханшмидт считает, что одной из причин улучшения результатов биржевой компании стали более высокие показатели энергетического сектора.
Foto: Raul Mee
В первом полугодии Infortar увеличил операционную прибыль на 94%, до 51 млн евро. Показатель EBITDA вырос на 31%, до 111 млн евро, а выручка сократилась по сравнению с тем же периодом прошлого года на 0,6%, составив 946 млн евро. Объем инвестиций концерна за полугодие достиг 50 млн евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Таллинн расторгает договор на строительство пешеходных тоннелей на улице Эндла с подрядчиком INF Infra OÜ – дочерней компанией биржевой группы Infortar. По словам подрядчика, безопасно построить тоннели по основному проекту без закрытия железной дороги невозможно.
Представьте себе прекрасный летний день: после напряженного рабочего дня вы, наконец, оказываетесь на одном из живописных эстонских пляжей. Температура морской воды едва достигает 18 градусов, но вы как закаленный предприниматель знаете, что смелость города берет, и без долгих раздумий бросаетесь в воду.