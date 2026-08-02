Назад Визовый залог до 20 000 долларов: США ужесточают правила для граждан 50 стран С 3 августа США вводят постоянный визовый залог – до 20 000 долларов – для граждан 50 стран, включая Грузию, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Об этом 31 июля сообщил Госдепартамент США.

Речь идет о деловых и туристических визах (B-1/B-2), пишет Deutsche Welle . Размер залога в каждом отдельном случае будет определять сотрудник консульства. Из сообщения ведомства следует, что залог вернут обладателю визы, если он покинет США в установленный срок, не воспользуется документом или ему откажут во въезде. Залог удержат, если человек нарушит условия пребывания в стране.

Кроме Грузии, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана в список стран вошли, в частности, Алжир, Ангола, Бангладеш, Камбоджа, ЦАР, Монголия, Непал, Никарагуа, Тунис, Уганда, Венесуэла, Зимбабве и другие государства Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Россия в этот перечень не попала.

По объяснению Госдепартамента США, в перечень включены государства, чьи граждане статистически чаще допускали нарушения визового режима. Мера с залогом призвана уменьшить число случаев неправильного использования виз и превышения срока пребывания в США.

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В пилотном режиме заявителям назначали визовый залог в диапазоне от 5000 до 15 000 долларов. Теперь нижний предел отменен, а верхний увеличен до 20 000 долларов. Госдепартамент США отметил, что оценивает итоги пилотной программы как успешные.

По данным Associated Press, в 2024 финансовом году граждане включенных в список стран превысили срок пребывания в США примерно в 45,5 тыс. случаев. За первые десять месяцев пилотной программы таких нарушений было отмеченоменее 50. Одновременно количество выданных виз гражданам этих государств снизилось на 83%.