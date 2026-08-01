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Производитель вентиляционных решений побил рекорд по выручке и увеличил прибыль

Поставщик решений для внутреннего климата и вентиляции ETS Nord AS при рекордной выручке увеличил как операционную, так и чистую прибыль. Недавно свою долю в компании также нарастил испанский гигант вентиляционной отрасли.
По словам акционера и руководителя ETS Nord Урмаса Хийе, во втором полугодии строительный рынок в Скандинавии может перейти к росту.
  • По словам акционера и руководителя ETS Nord Урмаса Хийе, во втором полугодии строительный рынок в Скандинавии может перейти к росту.
  • Foto: Raul Mee
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