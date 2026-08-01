Производитель вентиляционных решений побил рекорд по выручке и увеличил прибыль
Поставщик решений для внутреннего климата и вентиляции ETS Nord AS при рекордной выручке увеличил как операционную, так и чистую прибыль. Недавно свою долю в компании также нарастил испанский гигант вентиляционной отрасли.
Один из лидеров европейского рынка вентиляционных систем, испанская компания Soler&Palau приобрела 20% эстонского производителя вентиляционных решений ETS NORD и планирует в ближайшие годы стать мажоритарным владельцем компании.
Эстония выросла благодаря внешним рынкам, дешевым ресурсам и гибким предпринимателям. Но старые преимущества иссякли, а новой стратегии у государства так и не появилось, пишет журналист, автор медиапроекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.
Война с Ираном прежде всего затормозила в Дубае продажи новых девелоперских проектов, опасающиеся войны эстонцы берут время подумать перед сделками. В то же время на улицах вновь можно наблюдать картину, которая была до войны.
Номинант на звание «Промышленник года» и владелец ETS Nord Урмас Хийе в интервью радио Äripäev заявил, что в настоящее время он склоняется на сторону правительства в экономических спорах, поскольку эстонская экономика нуждается в большем позитиве.
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.