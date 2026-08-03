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Ослабление напряженности на Ближнем Востоке привело к снижению цен на нефть

Нефть заметно подешевела в понедельник после заявления Дональда Трампа о возобновлении переговоров с Ираном уже сегодня во второй половине дня.
Президент США Дональд Трамп в последний раз комментировал развитие отношений с Ираном в воскресенье на борту президентского самолета Air Force One.
  • Президент США Дональд Трамп в последний раз комментировал развитие отношений с Ираном в воскресенье на борту президентского самолета Air Force One.
  • Foto: AFP/Scanpix
В понедельник утром нефть международной марки Brent торговалась примерно по $83,30 за баррель, что более чем на 8% ниже пятничного уровня в $91.
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