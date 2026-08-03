Назад Редкий риск с серьезными последствиями: в Эстонии появилась страховка от военного ущерба С сегодняшнего дня страховая компания Seesam первой в Эстонии предлагает собственникам жилья защиту от ущерба, вызванного военными действиями. Новое дополнительное покрытие позволит возместить убытки, если в дом попадет военный дрон, ракета или их обломки.

По словам Дагмар Гильден, руководителя отдела продуктов страхования жилья компании Seesam, изменившаяся обстановка в сфере безопасности повысила интерес людей к страхованию даже от маловероятных, но имеющих серьезные последствия рисков.

«Появление военных дронов в воздушном пространстве стран Балтии поставило вопрос о том, будет ли дом защищен в случае подобного инцидента. Хотя риск по-прежнему невелик, многие люди хотели бы иметь возможность подготовиться и к тем событиям, которые не покрываются обычным страхованием жилья», – сказала Гильден.

Защиту можно включить в договор страхования жилья при страховании индивидуальных домов, парных домов, боксов рядных домов и квартир. Страхование поможет возместить ущерб, если в жилье попадет военный дрон, ракета или на него упадут их обломки. Если основной договор страхования жилья также распространяется на домашнее имущество, то защита от военного ущерба распространяется и на него.

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По словам Гильден, предложение на рынок нового решения не означает, что ситуация в странах Балтии стала значительно опаснее.

«Страхование не создает ни рисков, ни страхов. Его цель в том, чтобы дать людям возможность защитить свое имущество даже от таких событий, вероятность которых невелика, но их последствия могут обернуться значительными расходами. Мы, конечно, надеемся, что такое страхование никому никогда не понадобится», – сказала Гильден.

Как принято в международной страховой практике, страховая защита от военных рисков, предоставляемая компанией Seesam, также не является безграничной. Она не распространяется, например, на терроризм, саботаж, беспорядки и массовые волнения. Кроме того, не возмещается ущерб, связанный с войной между крупными державами, определенными в условиях страхования, или с применением ядерного, биологического или химического оружия.

Страховая защита от военного ущерба должна быть отдельно включена в страхование жилья, и без соответствующей отметки в полисе она не действует. Собственная ответственность при каждом страховом случае составляет 300 евро, а договор страхования заключается на срок до одного года.

«Страхование от военного ущерба может показаться очень дорогостоящим, но на самом деле стоимость дополнительной защиты очень даже доступна. Она зависит от площади застрахованного жилья – например, для квартиры площадью 50 квадратных метров цена составляет примерно 0,99 евро в месяц, а для частного дома площадью 140 квадратных метров – около 5,49 евро в месяц», – сказала Гильден.

Помимо отдельных собственников жилья, свои здания от военного ущерба могут застраховать и квартирные товарищества. Seesam предлагает им в качестве дополнения к страхованию имущества предприятий защиту от военных рисков, которая появилась на рынке в начале июля. Например, в случае квартирного товарищества на 40 квартир стоимость дополнительной страховой защиты может составить менее одного евро в месяц на одну квартиру.