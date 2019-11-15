На заводе M.V. Wool снова обнаружена листерия, департамент не исключает его закрытие

Фото: Лийз Трейманн

Ветеринарно-продовольственный департамент снова обнаружил опасную бактерию листерия в пробах, взятых на заводе компании M.V. Wool. Окончательное решение о судьбе предприятия пока не принято, но департамент не исключает его закрытие.

"Поскольку речь идет о нарушении очень серьезного фундаментального права, т.е. об ограничении предпринимательской деятельности, наши шаги должны быть очень взвешенными, но эти шаги обязательно будут предприняты, и мы сообщим о них общественности. Для этого потребуется некоторое время", - сообщил ERR замглавы департамента Олев Калда, подтвердив повторное обнаружение листерии во взятых с завода пробах.

Он добавил, что принятие мер по обеспечению безопасности продукта для потребителя является обязанностью как надзорного органа, так и предприятия. "Пока мы не примем решения, для предприятия будет действовать нулевая терпимость [к листерии]. Это означает, что предприятие обязано проверять все отпускаемые партии продукции, и ни в одной из них не должно быть листерии", - сказал Калда.

Для выяснения, к какому штамму листерии относятся обнаруженные бактерии, потребуется дополнительное время. Во всех ранее взятых положительных пробах обнаруженные бактерии относились к штамму ST1247.