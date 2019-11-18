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Lifeline Ventures создал масштабный инвестиционный фонд

Производящая деревянные товары компания Sulapac - одна из инвестиций Lifeline Ventures Фото: Sulapac

Входящий в ряды самых успешных инвестиционных фондов мира финский Lifeline Ventures создал новый фонд, среди инвесторов которого есть и известные имена, пишет Kauppalehti.

Среди инвесторов фонда размером 130 млн евро значится Бьерн Вахлроос (Sampo Grupp, Nordea, UPM-Kümmene), финская семья Энрут, владеющая предприятиями от банковского дела до медиа, а также один из основателей разработчика игр Supercell Микко Кодисоя.