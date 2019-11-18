Уходящие в декрет в конце года не будут переплачивать сумму подоходного налога

Detail of one euro coin Фото: Panthermedia

В парламенте сегодня состоялось первое чтение законопроекта о внесении изменений в Закон о подоходном налоге. Благодаря поправкам женщины, получившие пособия по родам в четвертом квартале, смогут перенести часть выплат на следующий год, чтобы использовать необлагаемый налогом минимум в прежнем объеме.

Благодаря данной поправке будет устранена несправедливая ситуация, в которой оказывались, женщины, уходящие в декрет в конце года, сообщила парламентская фракция Центристской партии.