После продолжавшегося три с половиной года роста объем строительного производства уменьшился

Фото: Лийз Трейманн

По данным Департамента статистики, в третьем квартале этого года эстонские строительные предприятия строили в Эстонии и за рубежом в целом на 1% меньше, чем в этом же квартале 2018 года. Как и в первой половине года, объем строительного производства увеличился только в зарубежных государствах. Объём строительства в Эстонии уменьшился.

Строительные предприятия Эстонии построили собственными силами объектов на 930 млн евро, из них зданий – на 599 млн евро и сооружений – на 331 млн евро. По сравнению с тем же кварталом прошлого года зданий построено на 1% больше, а сооружений – на 5% меньше.