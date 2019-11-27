Дочернее предприятие Coop Pank становится страховым маклером

Председатель правления Coop Pank Маргус Ринк Фото: Лийз Трейманн

В августе этого года Coop Pank учредил дочернее предприятие Coop Kindlustusmaakler AS, посредством которого клиентам будут предложены продукты страхования, указано в пресс-релизе предприятия.

В понедельник Финансовая инспекция вынесла решение о включении фирмы Coop Kindlustusmaakler AS в перечень страховых маклеров. Предприятие будет предлагать наиболее распространенные продукты страхования имущества, такие как дорожное страхование, страхование каско, жилищное страхование и страхование путешествий.