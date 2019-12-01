Чистая прибыль PRFoods начала расти

Выручка от продаж PRFoods за третий квартал составила 19,3 млн евро, а чистая прибыль - 0,57 млн евро, что почти в четыре раза выше, чем в том же квартале прошлого года. Прибыль (EBITDA) увеличилась на 31% до 1,47 млн. евро, сообщило предприятие бирже. Как заверил член правления компании Индрек Касела, вспышка листерии предприятия не коснулась.

Завод PRFoods на Сааремаа Фото: Irina Mägi

По словам члена правления PRFoods Индрека Касела, увеличение прибыли показывает, что реструктуризация компании, начатая в прошлом году, дала свои результаты.