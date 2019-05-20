Эстонский сегмент подвел PRFoods

Переход с низкомаржинальных продуктов на более прибыльные привело к сокращению оборота, самое большое падение произошло в Эстонии, пишет производитель рыбы PRFoods в своем обзоре экономической деятельности.

Завод PRFoods на Сааремаа Фото: Ирина Мяги

Выручка от продаж в третьем квартале финансового года составила 18,1 млн. евро (22,7 млн. евро за аналогичный период прошлого года), а выручка от продаж за 9 месяцев составила 64,2 млн. евро (72,7 млн. евро). Компания объясняет, что снижение продаж было связано главным образом с сокращением продаж с эстонского завода в Финляндию и сокращением поставок сырой рыбы в Финляндию.