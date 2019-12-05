Чиновник полиции подозревается в присвоении четверти миллиона евро

Фото: Рауль Меэ

Вчера по решению Тартуского окружного суда был арестован сотрудник Бюро внутреннего контроля Департамента полиции и пограничной охраны, который подозревается в присвоении крупных сумм, подделке документов и использовании поддельных документов.

По данным окружной прокуратуры, в период с 2015 по 2019 год сотрудник являлся акционером одной публичной компании, откуда присвоил средства суммой порядка 250 000 евро. Первоначальные подозрения не связаны с профессиональной деятельностью чиновника.