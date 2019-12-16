«В Ида-Вирумаа можно получить доход от аренды 20-30%»

Руководителя йыхвиского бюро фирмы недвижимости Uus Maa Ханнес Халлик Фото: kinnisvarauudised.ee

По словам руководителя йыхвиского бюро фирмы недвижимости Uus Maa Ханнеса Халлика, и в Ида-Вирумаа хорошо расположенная квартира в приличном доме может принести доход с аренды в 20-30%.

Халлик рассказал, что в Ида-Вирумаа давно не поднимались цены на недвижимость, и по сравнению с 2014 годом средняя цена за квадратный метр квартиры в Нарве снизилась с 525 евро до 400 евро. Причиной тому - отток населения. В регионе все меньше покупателей недвижимости, и инвестировать жители Ида-Вирумаа предпочитают в других регионах.