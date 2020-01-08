От блесны до недвижимости: путь гонконгского бизнесмена в Эстонии

Бизнесмен из Гонконга связывает с Эстонией большие планы: хочет построить в этом году на Пальяссааре высотное здание. В то же время Уильям Нг не исключает инвестиций в местный технологический сектор.

Уильям Нг Фото: Liis Treimann

Неделя перед Рождеством, за окном серый, унылый центр Таллинна. Гонконгский бизнесмен Уильям Нг с наслаждением прихлёбывает капучино: он приехал осмотреть свои эстонские владения и вполне может порадоваться результатам прошедшего года.