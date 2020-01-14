Конкуренты жалуются на автобусную компанию Baltic Shuttle

Если один перевозчик создает пробку на границе, страдают другие, которые при всем желании не могут придерживаться запланированного графика, утвержают автобусные компании. Фото: Julia-Maria Linna

Осуществляющие регулярные пассажирские перевозки между Эстонией и Санкт-Петербургом автобусные предприятия Lux Express, Temptrans, Evrolains, Presto и Ecolines выступили с совместным обращением к государственным структурам в связи с ситуацией на пограничном пункте в Нарве, обвинив компанию Baltic Shuttle в злоупотреблении существующими правилами, пишет rus.err.ee.

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Поскольку во время праздников спрос пассажиров резко растет, перевозчикам временно разрешается использовать дополнительные автобусы.

В письме Министерству экономики и коммуникаций руководители пяти компаний указывают на действия Baltic Shuttle OÜ, которая злоупотребляет этой возможностью. Как утверждается, Shuttle слишком часто выпускает дополнительные автобусы и в значительно большем количестве, чем предусмотрено. Местами говорится даже о четырех дополнительных автобусах на рейс, передает Rus.Postimees.

На границе на обслуживание каждого рейсового автобуса предусмотрено около 30-40 минут.

Пять автобусных фирм предлагают государству организовать процесс таким образом, чтобы нельзя было использовать более одного дополнительного автобуса.