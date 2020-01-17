Численность населения увеличивается за счет иммиграции уже пять лет

По первоначальным данным Департамента статистики, на 1 января 2020 года в Эстонии проживало 1 328 360 человек, что на 3540 человек больше, чем годом ранее.

Фото: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja, Scanpix

В 2019 году смертей было по-прежнему больше, чем рождений, и естественный прирост населения оставался негативным (-1490). Это можно считать ожидаемым, поскольку численность населения старшего возраста велика, а количество людей детородного возраста уменьшается. Однако по причине положительного сальдо миграции численность населения начала расти: в 2019 году в Эстонию прибыло на проживание на 5030 человек больше, чем отсюда выехало.