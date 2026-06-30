Глава правительства Монако Кристоф Мирман заявил AFP, что речь идет, «вероятно, о теракте». По его словам, взрывное устройство, предположительно, содержало болты и дробь.

На записях камер видеонаблюдения видно, как мужчина оставляет рюкзак в вестибюле дома на улице Реверан-Пер-Луи-Фролла, расположенной у границы с Францией. По данным BFMTV, он был одет в бежевые брюки, черную куртку и черную шляпу, частично скрывавшую лицо. После этого мужчина пешком ушел в сторону соседнего французского города Босолей, вскоре прогремел взрыв.

Полиция начала расследование. На месте работали саперы и сотрудники судебной полиции. Власти Монако усилили меры безопасности, а на пункте оплаты дороги в Турби, у границы с княжеством, организованы проверки французской жандармерии.

«Насколько мне известно, это первый случай в истории, когда подобное происшествие произошло в княжестве», – отметил Мирман.

Князь Монако Альбер II назвал случившееся «шоком для всего монегасского сообщества» и выразил поддержку пострадавшим. Он также заявил, что все профильные службы Монако работают в тесном взаимодействии с французскими властями, чтобы установить обстоятельства взрыва и найти виновных.

Имя Ермолаева хорошо известно и в Эстонии

Вадим Ермолаев – бизнесмен из Днепра, основатель торгово-производственной корпорации «Алеф» и один из крупнейших застройщиков города. Ранее он входил в список 100 самых богатых украинцев по версии Forbes. Позднее, по данным СМИ, Ермолаев отказался от украинского гражданства в пользу кипрского паспорта.

С декабря 2023 года бизнесмен находится под санкциями СНБО Украины, введенными указом президента Владимира Зеленского. Украинские СМИ со ссылкой на спецслужбы писали, что санкции связаны с продолжением деятельности по торговле алкоголем в оккупированном Россией Крыму.