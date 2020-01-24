Судебный исполнитель выставил знаменитый «Зимний сад» на продажу

Судебный исполнитель продает знаменитое здание в Виймси, чтобы компания Talveaed смогла заплатить долг живущему в Эстонии беглому российскому предпринимателю. Фирма, действовавшая не только как ресторан, но и как платежное учреждение, лишилась лицензии этой весной.

Фото: Liis Treimann

Предприятие AS Talveaed (известное в Таллинне как «Зимний сад» - ред.) работало не только как ресторан, но и в качестве платежного учреждения. Весной 2019 года Финансовая инспекция из-за многочисленных нарушений отозвала у компании разрешение на деятельность. Теперь «Зимний сад», находящийся в Виймси, выставлен на аукцион судебным исполнителем.