Опрос: 44% работников активно осматриваются на рынке труда

Как выяснилось из проведенного CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат большого исследования рынка труда, в котором участвовало более 10 000 работников и соискателей работы, 44 % работников следят за объявлениями о работе или активно ищут новую работу, и еще 38 % – открыты к предложениям о работе. Менее пятой части (18 %) работников Эстонии сами активно не ищут работу и не открыты к предложениям о работе.