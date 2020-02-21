Латвия решила поднимать акциз на алкоголь медленнее
Парламент Латвии вчера принял решение повышать ставки акцизного налога на алкоголь в 2020 и 2021 году медленнее, чем планировалось ранее, передает Rus.TVNET.
Было принято решение повышать акциз на алкоголь в 2020 и 2021 году в среднем на 5% в год.
Таким образом в Латвии налог на литр крепкого алкоголя будет увеличен на 0,38 евро в 2020 году и на 0,4 евро в 2021 году, для вина рост составит 0,06 евро за литр в 2020 и 2021 году, а для пива - 0,03 евро за литр.
Статьи по теме