Латвия решила поднимать акциз на алкоголь медленнее

Флаг Латвии. Фото: Scanpix

Парламент Латвии вчера принял решение повышать ставки акцизного налога на алкоголь в 2020 и 2021 году медленнее, чем планировалось ранее, передает Rus.TVNET.

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Было принято решение повышать акциз на алкоголь в 2020 и 2021 году в среднем на 5% в год.

Таким образом в Латвии налог на литр крепкого алкоголя будет увеличен на 0,38 евро в 2020 году и на 0,4 евро в 2021 году, для вина рост составит 0,06 евро за литр в 2020 и 2021 году, а для пива - 0,03 евро за литр.